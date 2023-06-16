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Украина удивила в матче с Северной Македонией: как сыграла команда Реброва

16 июня 2023 23:40
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Украина удивила в матче с Северной Македонией: как сыграла команда Реброва
Футболисты сборной Украины уходят с поля. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сергей Ребров провел свой первый официальный матч на посту главного тренера сборной Украины. Его команда противостояла Северной Македонии в рамках отбора на Евро-2024. 

Поединок подарил болельщикам целую гамму эмоций, и далеко не все они были приятными, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Последняя встреча этих соперников произошла на чемпионате Европы 2020 года. Матч получился очень сложным для сборной Украины, но на групповой стадии ей удалось победить со счетом 2:1. Новая встреча оказалась намного сложнее. 

Ход поединка 

Северная Македония — Украина — 2:3 (2:0)

Голы: Барди, 30 (пенальти); Элмас, 38 — Забарный, 62; Конопля, 68; Цыганков, 82. 

Удаление: Муслиу, 71 (Северная Македония) — повторное предупреждение

Северная Македония: Димитриевски — Ристовски (капитан), Заиков, Муслиу, Альоски — Барди, Адеми (Атанасов, 65), Ашковски (Брдаровски, 65; Д.Бабунски, 90) — Трайковски (Дорьев, 73), Нестеровски (Ристовски, 65), Элмас. 

Тренер: Благое Милиевски. 

Украина: Трубин — Тымчик (Конопля, 46), Забарный, Матвиенко, Миколенко — Цыганков (Зубков, 90+3), Степаненко, Судаков, Мудрик (Сидорчук, 90) — Ярмоленко (капитан) (Малиновский, 67) — Довбик (Ванат, 46). 

Тренер: Сергей Ребров. 

Украинцы начали поединок с дальнего, немного неточного удара по воротам Димитриевски, после которого мяч пролетел над перекладиной. А потом хозяева поля перекрыли все свободные зоны и не позволяли сопернику переходить большими силами в атаку. У гостей не работал прессинг, команда Реброва проиграла сопернику центр поля. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик выходит на поле. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Расплата наступила на исходе получаса игры. Македонцы подали несколько угловых подряд у ворот Трубина. После одного из них Матвиенко сыграл рукой в своей штрафной. Рефери назначил пенальти, который уверенно реализовал Барди, 1:0. 

Всего через восемь минут чемпион Италии в составе "Наполи" Элмас со средней дистанции нанес обводящий удар под дальнюю штангу ворот соперника. Трубин был бессилен, 2:0. Прошло еще несколько минут, и хозяева заработали право на штрафной. В той ситуации голкипер сборной Украины уже спас после удара в исполнении Альоски. 

А что сборная Украины? Два полумомента, нереализованных Циганковым. Желтая карточка Довбика. Нервы Ярмоленко и Мудрика. Совершенно незаметный Судаков. Первый тайм хотелось забыть как можно быстрее. 

Северная Македония — Украина
Болельщики в Скопье. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

В перерыве Ребров выпустил на поле Коноплю и Ваната. Украинцы заиграли более агрессивно, но первый момент создали хозяева. И снова после розыгрыша углового. Мяч оказался у Барди, который на 53-й минуте сильно пробил низом. Трубин забрал снаряд в руки.

Гол в ворота сборной Македонии получился неожиданным. На 62-й минуте гости получили право на угловой. После навеса Цыганкова Забарный головой направил мяч в дальний угол ворот, 2:1! 

Через шесть минут Мудрику удалось пройти между двумя соперника до лицевой линии. Последовал прострел в свободную зону. Мяч оказался у Конопли, который с линии штрафной точно пробил низом в дальний угол, 2:2! Для обоих защитников эти голы стали дебютными в составе сборной Украины. На 80-й минуте Цыганков промахнулся мимо ворот из убойной позиции. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков забил победный гол. Скриншот YouTube

Три минуты спустя Мудрик выдал прекрасную передачу в чужую штрафную. Цыганков вырвался на ударную позицию и головой перебросил мяч над вратарем, 2:3! Камбек команды Реброва, две голевые передачи Мудрика. 

Сборная Украины завоевала первые три очка в отборе на Евро-2024. Матч с Македонией получился нервным, тяжелым, но волевая победа радует и внушает сдержанный оптимизм. Впереди игра с Мальтой. Домашняя, но в Словакии. Уже в понедельник. 

Напомним, полузащитник Руслан Малиновский может перейти в известный клуб Бундеслиги. 

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Вингер Михаил Мудрик рассказал, за какую команду хочет сыграть. 

Вратарь Анатолий Трубин рассказал, что ожидает молодежную сборную Украины на Евро-2023. 

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