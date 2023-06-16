Украина удивила в матче с Северной Македонией: как сыграла команда Реброва
Сергей Ребров провел свой первый официальный матч на посту главного тренера сборной Украины. Его команда противостояла Северной Македонии в рамках отбора на Евро-2024.
Поединок подарил болельщикам целую гамму эмоций, и далеко не все они были приятными, сообщает портал Новини.LIVE.
Последняя встреча этих соперников произошла на чемпионате Европы 2020 года. Матч получился очень сложным для сборной Украины, но на групповой стадии ей удалось победить со счетом 2:1. Новая встреча оказалась намного сложнее.
Ход поединка
Северная Македония — Украина — 2:3 (2:0)
Голы: Барди, 30 (пенальти); Элмас, 38 — Забарный, 62; Конопля, 68; Цыганков, 82.
Удаление: Муслиу, 71 (Северная Македония) — повторное предупреждение
Северная Македония: Димитриевски — Ристовски (капитан), Заиков, Муслиу, Альоски — Барди, Адеми (Атанасов, 65), Ашковски (Брдаровски, 65; Д.Бабунски, 90) — Трайковски (Дорьев, 73), Нестеровски (Ристовски, 65), Элмас.
Тренер: Благое Милиевски.
Украина: Трубин — Тымчик (Конопля, 46), Забарный, Матвиенко, Миколенко — Цыганков (Зубков, 90+3), Степаненко, Судаков, Мудрик (Сидорчук, 90) — Ярмоленко (капитан) (Малиновский, 67) — Довбик (Ванат, 46).
Тренер: Сергей Ребров.
Украинцы начали поединок с дальнего, немного неточного удара по воротам Димитриевски, после которого мяч пролетел над перекладиной. А потом хозяева поля перекрыли все свободные зоны и не позволяли сопернику переходить большими силами в атаку. У гостей не работал прессинг, команда Реброва проиграла сопернику центр поля.
Расплата наступила на исходе получаса игры. Македонцы подали несколько угловых подряд у ворот Трубина. После одного из них Матвиенко сыграл рукой в своей штрафной. Рефери назначил пенальти, который уверенно реализовал Барди, 1:0.
Всего через восемь минут чемпион Италии в составе "Наполи" Элмас со средней дистанции нанес обводящий удар под дальнюю штангу ворот соперника. Трубин был бессилен, 2:0. Прошло еще несколько минут, и хозяева заработали право на штрафной. В той ситуации голкипер сборной Украины уже спас после удара в исполнении Альоски.
А что сборная Украины? Два полумомента, нереализованных Циганковым. Желтая карточка Довбика. Нервы Ярмоленко и Мудрика. Совершенно незаметный Судаков. Первый тайм хотелось забыть как можно быстрее.
В перерыве Ребров выпустил на поле Коноплю и Ваната. Украинцы заиграли более агрессивно, но первый момент создали хозяева. И снова после розыгрыша углового. Мяч оказался у Барди, который на 53-й минуте сильно пробил низом. Трубин забрал снаряд в руки.
Гол в ворота сборной Македонии получился неожиданным. На 62-й минуте гости получили право на угловой. После навеса Цыганкова Забарный головой направил мяч в дальний угол ворот, 2:1!
Через шесть минут Мудрику удалось пройти между двумя соперника до лицевой линии. Последовал прострел в свободную зону. Мяч оказался у Конопли, который с линии штрафной точно пробил низом в дальний угол, 2:2! Для обоих защитников эти голы стали дебютными в составе сборной Украины. На 80-й минуте Цыганков промахнулся мимо ворот из убойной позиции.
Три минуты спустя Мудрик выдал прекрасную передачу в чужую штрафную. Цыганков вырвался на ударную позицию и головой перебросил мяч над вратарем, 2:3! Камбек команды Реброва, две голевые передачи Мудрика.
Сборная Украины завоевала первые три очка в отборе на Евро-2024. Матч с Македонией получился нервным, тяжелым, но волевая победа радует и внушает сдержанный оптимизм. Впереди игра с Мальтой. Домашняя, но в Словакии. Уже в понедельник.
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