Украина удивила в матче с Северной Македонией: как сыграла команда Реброва

Футболисты сборной Украины уходят с поля. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Сергей Ребров провел свой первый официальный матч на посту главного тренера сборной Украины. Его команда противостояла Северной Македонии в рамках отбора на Евро-2024.

Поединок подарил болельщикам целую гамму эмоций, и далеко не все они были приятными, сообщает портал Новини.LIVE.

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Последняя встреча этих соперников произошла на чемпионате Европы 2020 года. Матч получился очень сложным для сборной Украины, но на групповой стадии ей удалось победить со счетом 2:1. Новая встреча оказалась намного сложнее.

Ход поединка

Северная Македония — Украина — 2:3 (2:0)

Голы: Барди, 30 (пенальти); Элмас, 38 — Забарный, 62; Конопля, 68; Цыганков, 82.

Удаление: Муслиу, 71 (Северная Македония) — повторное предупреждение

Северная Македония: Димитриевски — Ристовски (капитан), Заиков, Муслиу, Альоски — Барди, Адеми (Атанасов, 65), Ашковски (Брдаровски, 65; Д.Бабунски, 90) — Трайковски (Дорьев, 73), Нестеровски (Ристовски, 65), Элмас.

Тренер: Благое Милиевски.

Украина: Трубин — Тымчик (Конопля, 46), Забарный, Матвиенко, Миколенко — Цыганков (Зубков, 90+3), Степаненко, Судаков, Мудрик (Сидорчук, 90) — Ярмоленко (капитан) (Малиновский, 67) — Довбик (Ванат, 46).

Тренер: Сергей Ребров.

Украинцы начали поединок с дальнего, немного неточного удара по воротам Димитриевски, после которого мяч пролетел над перекладиной. А потом хозяева поля перекрыли все свободные зоны и не позволяли сопернику переходить большими силами в атаку. У гостей не работал прессинг, команда Реброва проиграла сопернику центр поля.

Михаил Мудрик выходит на поле. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Расплата наступила на исходе получаса игры. Македонцы подали несколько угловых подряд у ворот Трубина. После одного из них Матвиенко сыграл рукой в своей штрафной. Рефери назначил пенальти, который уверенно реализовал Барди, 1:0.

Всего через восемь минут чемпион Италии в составе "Наполи" Элмас со средней дистанции нанес обводящий удар под дальнюю штангу ворот соперника. Трубин был бессилен, 2:0. Прошло еще несколько минут, и хозяева заработали право на штрафной. В той ситуации голкипер сборной Украины уже спас после удара в исполнении Альоски.

А что сборная Украины? Два полумомента, нереализованных Циганковым. Желтая карточка Довбика. Нервы Ярмоленко и Мудрика. Совершенно незаметный Судаков. Первый тайм хотелось забыть как можно быстрее.

Болельщики в Скопье. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

В перерыве Ребров выпустил на поле Коноплю и Ваната. Украинцы заиграли более агрессивно, но первый момент создали хозяева. И снова после розыгрыша углового. Мяч оказался у Барди, который на 53-й минуте сильно пробил низом. Трубин забрал снаряд в руки.

Гол в ворота сборной Македонии получился неожиданным. На 62-й минуте гости получили право на угловой. После навеса Цыганкова Забарный головой направил мяч в дальний угол ворот, 2:1!

Через шесть минут Мудрику удалось пройти между двумя соперника до лицевой линии. Последовал прострел в свободную зону. Мяч оказался у Конопли, который с линии штрафной точно пробил низом в дальний угол, 2:2! Для обоих защитников эти голы стали дебютными в составе сборной Украины. На 80-й минуте Цыганков промахнулся мимо ворот из убойной позиции.

Виктор Цыганков забил победный гол. Скриншот YouTube

Три минуты спустя Мудрик выдал прекрасную передачу в чужую штрафную. Цыганков вырвался на ударную позицию и головой перебросил мяч над вратарем, 2:3! Камбек команды Реброва, две голевые передачи Мудрика.

Сборная Украины завоевала первые три очка в отборе на Евро-2024. Матч с Македонией получился нервным, тяжелым, но волевая победа радует и внушает сдержанный оптимизм. Впереди игра с Мальтой. Домашняя, но в Словакии. Уже в понедельник.

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