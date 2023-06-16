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Северная Македония Украина: стартовые составы

16 июня 2023 20:40
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Северная Македония Украина — стартовые составы
Игроки сборной Украины на разминке. Фото: пресс-служба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках отбора на Евро-2024 сборная Северной Македонии принимает в Скопье национальную команду Украины. Это первый официальный матч Сергея Реброва во главе "сине-желтых". 

Оба тренера уже объявили стартовые составы на это противостояние, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на УЕФА

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Несколько дней назад сборная Украины сыграла вничью в Германии со счетом 3:3. Тогда Сергей Ребров проверил в деле оптимальный состав "сине-желтых". Сильнейшие футболисты оказались в основе и на важный поединок отбора на Евро-2024.  

Сергей Ребров
Сергей Ребров перед матчем. Фото: пресс-служба УАФ

Стартовые составы 

Северная Македония: Димитриевски — Ристовски (капитан), Заиков, Муслиу, Альоски — Барди, Адеми, Ашковски — Трайковски, Нестеровски, Элмас. 

Тренер: Благое Милиевски. 

Украина: Трубин — Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Цыганков, Степаненко, Судаков, Мудрик — Ярмоленко (капитан) — Довбик. 

Тренер: Сергей Ребров. 

Напомним, полузащитник Руслан Малиновский может перейти в известный клуб Бундеслиги. 

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Вингер Михаил Мудрик рассказал, за какую команду хочет сыграть. 

Вратарь Анатолий Трубин рассказал, что ожидает молодежную сборную Украины на Евро-2023. 

 

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