Северная Македония Украина: стартовые составы
В рамках отбора на Евро-2024 сборная Северной Македонии принимает в Скопье национальную команду Украины. Это первый официальный матч Сергея Реброва во главе "сине-желтых".
Оба тренера уже объявили стартовые составы на это противостояние, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на УЕФА.
Несколько дней назад сборная Украины сыграла вничью в Германии со счетом 3:3. Тогда Сергей Ребров проверил в деле оптимальный состав "сине-желтых". Сильнейшие футболисты оказались в основе и на важный поединок отбора на Евро-2024.
Стартовые составы
Северная Македония: Димитриевски — Ристовски (капитан), Заиков, Муслиу, Альоски — Барди, Адеми, Ашковски — Трайковски, Нестеровски, Элмас.
Тренер: Благое Милиевски.
Украина: Трубин — Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Цыганков, Степаненко, Судаков, Мудрик — Ярмоленко (капитан) — Довбик.
Тренер: Сергей Ребров.
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