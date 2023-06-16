Северная Македония Украина — стартовые составы

Игроки сборной Украины на разминке. Фото: пресс-служба УАФ

В рамках отбора на Евро-2024 сборная Северной Македонии принимает в Скопье национальную команду Украины. Это первый официальный матч Сергея Реброва во главе "сине-желтых".

Оба тренера уже объявили стартовые составы на это противостояние, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на УЕФА.

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Несколько дней назад сборная Украины сыграла вничью в Германии со счетом 3:3. Тогда Сергей Ребров проверил в деле оптимальный состав "сине-желтых". Сильнейшие футболисты оказались в основе и на важный поединок отбора на Евро-2024.

Сергей Ребров перед матчем. Фото: пресс-служба УАФ

Стартовые составы

Северная Македония: Димитриевски — Ристовски (капитан), Заиков, Муслиу, Альоски — Барди, Адеми, Ашковски — Трайковски, Нестеровски, Элмас.

Тренер: Благое Милиевски.

Украина: Трубин — Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Цыганков, Степаненко, Судаков, Мудрик — Ярмоленко (капитан) — Довбик.

Тренер: Сергей Ребров.

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