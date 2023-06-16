Північна Македонія Україна — стартові склади

Гравці збірної України. Фото: пресслужба УАФ

У рамках відбору на Євро-2024 збірна Північної Македонії приймає у Скоп'є національну команду України. Це перший офіційний матч Сергія Реброва на чолі "синьо-жовтих".

Обидва тренери вже оголосили стартові склади на це протистояння, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на УЄФА.

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Кілька днів тому збірна України зіграла внічию у Німеччині з рахунком 3:3. Тоді Сергій Ребров перевірив у справі оптимальний склад "синьо-жовтих". Найсильніші футболісти опинилися в основі та на важливий поєдинок відбору на Євро-2024.

Сергій Ребров перед матчем. Фото: прес-служба УАФ

Стартові склади

Північна Македонія: Димитрієвскі — Ристовскі (капітан), Заіков, Мусліу, Альоскі — Барді, Адемі, Ашковскі — Трайковскі, Нестеровскі, Елмас.

Тренер: Благоє Мілієвські.

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Циганков, Степаненко, Судаков, Мудрик — Ярмоленко (капітан) — Довбик.

Тренер: Сергій Ребров.

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