Північна Македонія Україна: стартові склади
У рамках відбору на Євро-2024 збірна Північної Македонії приймає у Скоп'є національну команду України. Це перший офіційний матч Сергія Реброва на чолі "синьо-жовтих".
Обидва тренери вже оголосили стартові склади на це протистояння, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на УЄФА.
Кілька днів тому збірна України зіграла внічию у Німеччині з рахунком 3:3. Тоді Сергій Ребров перевірив у справі оптимальний склад "синьо-жовтих". Найсильніші футболісти опинилися в основі та на важливий поєдинок відбору на Євро-2024.
Стартові склади
Північна Македонія: Димитрієвскі — Ристовскі (капітан), Заіков, Мусліу, Альоскі — Барді, Адемі, Ашковскі — Трайковскі, Нестеровскі, Елмас.
Тренер: Благоє Мілієвські.
Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Циганков, Степаненко, Судаков, Мудрик — Ярмоленко (капітан) — Довбик.
Тренер: Сергій Ребров.
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