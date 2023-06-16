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Трубин рассказал, что ожидает молодежную сборную Украины на Евро-2023

16 июня 2023 15:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин рассказал, что ожидает молодежную сборную Украины на Евро-2023
Анатолий Трубин на тренировке. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В пятницу вечером сборная Украины сыграет против национальной команды Северной Македонии в рамках отбора на Евро-2024. Через несколько дней "сине-желтых" ждет поединок против Мальты. 

Сразу несколько подопечных Сергея Реброва были вызваны в "молодежку", напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Взбірна". 

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Молодежная сборная Украины пробилась в основной турнир Евро-2023, который начнется 21 июня. В одной группе с подопечными Руслана Ротаня оказались команды Румынии, Хорватии и Испании. 

Перспективы молодежной сборной

Несколько футболистов "молодежки", среди которых Михаил Мудрик и Анатолий Трубин, присоединятся к команде только в середине следующей недели. 

Анатолий Трубин
Трубин в национальной команде. Скриншот YouTube

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал вызов в молодежную команду. Он мечтает сыграть на континентальном турнире, но пока сосредоточен на подготовке к матчам основной сборной. 

"У меня не было никаких сомнений по поводу того, ехать или нет в молодежную сборную Украины. Я играл в поединках квалификации, был в команде и всегда с честью надеваю футболку "молодежки", чтобы прославлять нашу страну. 

Все будет зависеть только от нашей игры. Не важно, выйдут в основе футболисты взрослой сборной Украины или другие игроки. Главное оставаться единым целым, добиваться результата шаг за шагом. Вот и посмотрим, из чего мы слеплены. Но сначала надо сыграть два матча за сборную Украины", — рассказал Анатолий Трубин. 

Напомним, полузащитник Руслан Малиновский может перейти в известный клуб Бундеслиги. 

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