Трубін розповів, що чекає на молодіжну збірну України на Євро-2023

Анатолій Трубін на тренуванні. Скріншот YouTube

У п'ятницю ввечері збірна України зіграє проти національної команди Північної Македонії у рамках відбору на Євро-2024. За кілька днів на "синьо-жовтих" чекає поєдинок проти Мальти.

Відразу кілька підопічних Сергія Реброва були викликані до "молодіжки", нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Взбірна".

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Молодіжна збірна України пробилася до основного турніру Євро-2023, який розпочнеться 21 червня. В одній групі з підопічними Руслана Ротаня опинилися команди Румунії, Хорватії та Іспанії.

Перспективи молодіжної збірної

Декілька футболістів "молодіжки", серед яких Михайло Мудрик та Анатолій Трубін, приєднаються до команди лише в середині наступного тижня.

Трубін у національній команді. Скріншот YouTube

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін прокоментував виклик до молодіжної команди. Він мріє зіграти на континентальному турнірі, але поки що зосереджений на підготовці до матчів основної збірної.

"У мене не було жодних сумнівів щодо того, їхати чи ні до молодіжної збірної України. Я грав у поєдинках кваліфікації, був у команді й завжди з честю одягаю футболку "молодіжки", щоб славити нашу країну.

Все залежатиме лише від нашої гри. Не важливо, чи вийдуть в основі футболісти дорослої збірної України чи інші гравці. Головне залишатися єдиним цілим, досягати результату крок за кроком. Ось і подивимося, з чого ми зроблені. Але спочатку треба зіграти два матчі за збірну України", — розповів Анатолій Трубін.

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