Жена Роналду при разводе сказочно разбогатеет: что она получит

Джорджина Родригес на фотосессии. Фото: instagram.com/georginagio/

Лидер "Аль-Насра" Криштиану Роналду собирается провести с семьей все лето. После матчей сборной Португалии он сразу же вернется в Мадрид к своей гражданской жене и детям.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду снова опровергли слухи о возможном расставании, сообщает Marca.

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После перехода Роналду в "Аль-Наср" появилась информация о том, что Джорджина Родригес недовольна его выбором. Журналисты писали о том, что звездная пара часто ссорится и находится на грани расставания. После этого футболист и модель стали чаще публиковать в социальных сетях совместные фотографии, демонстрируя, что в их семье все идеально.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес в Мадриде. Фото: instagram.com/georginagio/

Завещание Роналду

Источник, близкий к португальскому футболисту, утверждает, что Криштиану действительно не собирается уходить от своей гражданской жены. Ему нравится то, как она заботится об их большой семье.

Джорджина Родригес воспитывает пять детей Роналду. Двоих она сама родила Криштиану. Модель занимается их воспитанием, контролирует учебный процесс и организовывает семейные праздники.

Роналду с семьей на детском празднике. Фото: instagram.com/georginagio/

Роналду уже семь лет живет с Джорджиной. Он обещал сделать девушке предложение руки и сердца, но пока не спешит с этим. Зато футболист уже вписал гражданскую супругу в завещание. Даже если по каким-то причинам пара решит расстаться, Криштиану будет ежемесячно выплачивать Родригес по 100 тысяч евро. Также она получит семейный особняк в Мадриде и несколько автомобилей из коллекции игрока.

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