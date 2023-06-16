Дружина Роналду при розлученні казково розбагатіє: що вона отримає

Джорджіна Родрігес на фотосесії. Фото: instagram.com/georginagio/

Лідер "Аль-Насра" Кріштіану Роналду має намір провести з родиною все літо. Після матчів збірної Португалії він одразу ж повернеться до Мадриду до своєї громадянської дружини та дітей.

Джорджіна Родрігес та Кріштіану Роналду знову спростували чутки про можливе розставання, повідомляє Marca.

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Після переходу Роналду в "Аль-Наср" з'явилася інформація про те, що Джорджіна Родрігес незадоволена його вибором. Журналісти писали про те, що зіркова пара часто свариться та перебуває на межі розставання. Після цього футболіст і модель стали частіше публікувати у соціальних мережах спільні фотографії, демонструючи, що у їхній родині все ідеально.

Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес у Мадриді. Фото: instagram.com/georginagio/

Заповіт Роналду

Джерело, близьке до португальського футболіста, стверджує, що Кріштіану дійсно не збирається уникати своєї громадянської дружини. Йому подобається те, як вона піклується про їхню велику родину.

Джорджіна Родрігес виховує п'ятьох дітей Роналду. Двох вона сама народила Кріштіану. Модель займається їх вихованням, контролює навчальний процес та організовує сімейні свята.

Роналду із сім'єю на дитячому святі. Фото: instagram.com/georginagio/

Роналду вже сім років у відносинах з Джорджіною. Він обіцяв зробити дівчині пропозицію руки та серця, але поки що не поспішає з цим. Натомість футболіст уже вписав громадянську дружину до заповіту. Навіть якщо з якихось причин пара вирішить розлучитися, Кріштіану щомісяця виплачуватиме Родрігес по 100 тисяч євро. Також вона отримає сімейний особняк у Мадриді та кілька автомобілів із колекції гравця.

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