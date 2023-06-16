Україна здивувала у матчі з Північною Македонією: як зіграла команда Реброва
Сергій Ребров провів свій перший офіційний матч на посаді головного тренера збірної України. Його команда протистояла Північній Македонії у рамках відбору на Євро-2024.
Поєдинок подарував уболівальникам цілу гаму емоцій і далеко не всі вони були приємними, повідомляє портал Новини.LIVE.
Остання зустріч цих суперників відбулася на чемпіонаті Європи 2020 року. Матч видався дуже складним для збірної України, але на груповій стадії їй удалося перемогти з рахунком 2:1. Нова зустріч виявилася набагато складнішою.
Хід поєдинку
Північна Македонія — Україна — 2:3 (2:0)
Голи: Барді, 30 (пенальті); Елмас, 38 — Забарний, 62; Коноплі, 68; Циганків, 82.
Вилучення: Мусліу, 71 (Північна Македонія) — повторне попередження
Північна Македонія: Димитрієвскі — Ристовскі (капітан), Заїков, Мусліу, Альоскі — Барді, Адемі (Атанасов, 65), Ашковські (Брдаровські, 65; Д. Бабунські, 90) — Трайковські (Дорьєв, 73), Нестеровські (Рістовські, 65), Елмас.
Тренер: Благоє Мілієвські.
Україна: Трубін — Тимчик (Конопля, 46), Забарний, Матвієнко, Миколенко — Циганков (Зубков, 90+3), Степаненко, Судаков, Мудрик (Сидорчук, 90) — Ярмоленко (капітан) (Маліновський, 67) — Довбик (Ванат, 46).
Тренер: Сергій Ребров.
Українці розпочали поєдинок із далекого, трохи неточного удару по воротах Димитрієвські, після якого м'яч пролетів над поперечиною. А потім господарі поля перекрили усі вільні зони та не дозволяли супернику переходити великими силами в атаку. У гостей не працював пресинг, команда Реброва програла суперникові центр поля.
Розплата настала наприкінці пів години гри. Македонці подали кілька кутових поспіль біля воріт Трубіна. Після одного з них Матвієнко зіграв рукою у своєму штрафному майданчику. Рефері призначив пенальті, що впевнено реалізував Барді, 1:0.
Всього через вісім хвилин чемпіон Італії у складі "Наполі" Елмас із середньої дистанції завдав удар під дальню штангу воріт суперника. Трубін був безсилий, 2:0. Минуло ще кілька хвилин, і господарі заробили право на штрафний майданчик. У тій ситуації голкіпер збірної України вже врятував після удару у виконанні Альоські.
А що збірна України? Два напівмоменти, нереалізовані Циганковим. Жовта картка Довбика. Нерви Ярмоленка та Мудрика. Цілком непомітний Судаков. Перший тайм хотілося забути якнайшвидше.
У перерві Ребров випустив на поле Коноплю та Ваната. Українці заграли агресивніше, але перший момент створили господарі. І знову після розіграшу кутового. М'яч виявився у Барді, який на 53-й хвилині добряче пробив низом. Трубін забрав снаряд до рук.
Гол у ворота збірної Македонії вийшов несподіваним. На 62-й хвилині гості отримали право на кутовий. Після навісу Циганкова Забарний головою спрямував м'яч у дальній кут воріт, 2:1!
Через шість хвилин Мудрику вдалося пройти між двома суперниками до лицьової лінії. Пролунав простріл у вільну зону. М'яч виявився у Коноплі, який з лінії штрафного майданчика точно пробив низом у дальній кут, 2:2! Для обох захисників ці голи стали дебютними у складі збірної України. На 80-й хвилині Циганков промахнувся повз ворота з хорошої позиції.
Через три хвилини Мудрик видав чудову передачу в чужий штрафний. Циганков вирвався на ударну позицію та головою перекинув м'яч над воротарем, 2:3! Камбек команди Реброва, дві гольові передачі Мудрика.
Збірна України здобула перші три очки у відборі на Євро-2024. Матч із Македонією вийшов нервовим, важким, але вольова перемога радує і вселяє стриманий оптимізм. Попереду гра з Мальтою. Домашня, але у Словаччині. Вже у понеділок.
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