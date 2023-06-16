Україна здивувала у матчі з Північною Македонією: як зіграла команда Реброва

Футболісти збірної України йдуть із поля. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Сергій Ребров провів свій перший офіційний матч на посаді головного тренера збірної України. Його команда протистояла Північній Македонії у рамках відбору на Євро-2024.

Поєдинок подарував уболівальникам цілу гаму емоцій і далеко не всі вони були приємними, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Остання зустріч цих суперників відбулася на чемпіонаті Європи 2020 року. Матч видався дуже складним для збірної України, але на груповій стадії їй удалося перемогти з рахунком 2:1. Нова зустріч виявилася набагато складнішою.

Хід поєдинку

Північна Македонія — Україна — 2:3 (2:0)

Голи: Барді, 30 (пенальті); Елмас, 38 — Забарний, 62; Коноплі, 68; Циганків, 82.

Вилучення: Мусліу, 71 (Північна Македонія) — повторне попередження

Північна Македонія: Димитрієвскі — Ристовскі (капітан), Заїков, Мусліу, Альоскі — Барді, Адемі (Атанасов, 65), Ашковські (Брдаровські, 65; Д. Бабунські, 90) — Трайковські (Дорьєв, 73), Нестеровські (Рістовські, 65), Елмас.

Тренер: Благоє Мілієвські.

Україна: Трубін — Тимчик (Конопля, 46), Забарний, Матвієнко, Миколенко — Циганков (Зубков, 90+3), Степаненко, Судаков, Мудрик (Сидорчук, 90) — Ярмоленко (капітан) (Маліновський, 67) — Довбик (Ванат, 46).

Тренер: Сергій Ребров.

Українці розпочали поєдинок із далекого, трохи неточного удару по воротах Димитрієвські, після якого м'яч пролетів над поперечиною. А потім господарі поля перекрили усі вільні зони та не дозволяли супернику переходити великими силами в атаку. У гостей не працював пресинг, команда Реброва програла суперникові центр поля.

Михайло Мудрик виходить на поле. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Розплата настала наприкінці пів години гри. Македонці подали кілька кутових поспіль біля воріт Трубіна. Після одного з них Матвієнко зіграв рукою у своєму штрафному майданчику. Рефері призначив пенальті, що впевнено реалізував Барді, 1:0.

Всього через вісім хвилин чемпіон Італії у складі "Наполі" Елмас із середньої дистанції завдав удар під дальню штангу воріт суперника. Трубін був безсилий, 2:0. Минуло ще кілька хвилин, і господарі заробили право на штрафний майданчик. У тій ситуації голкіпер збірної України вже врятував після удару у виконанні Альоські.

А що збірна України? Два напівмоменти, нереалізовані Циганковим. Жовта картка Довбика. Нерви Ярмоленка та Мудрика. Цілком непомітний Судаков. Перший тайм хотілося забути якнайшвидше.

Вболівальники у Скоп'є. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

У перерві Ребров випустив на поле Коноплю та Ваната. Українці заграли агресивніше, але перший момент створили господарі. І знову після розіграшу кутового. М'яч виявився у Барді, який на 53-й хвилині добряче пробив низом. Трубін забрав снаряд до рук.

Гол у ворота збірної Македонії вийшов несподіваним. На 62-й хвилині гості отримали право на кутовий. Після навісу Циганкова Забарний головою спрямував м'яч у дальній кут воріт, 2:1!

Через шість хвилин Мудрику вдалося пройти між двома суперниками до лицьової лінії. Пролунав простріл у вільну зону. М'яч виявився у Коноплі, який з лінії штрафного майданчика точно пробив низом у дальній кут, 2:2! Для обох захисників ці голи стали дебютними у складі збірної України. На 80-й хвилині Циганков промахнувся повз ворота з хорошої позиції.

Віктор Циганков забив переможний гол. Скріншот YouTube

Через три хвилини Мудрик видав чудову передачу в чужий штрафний. Циганков вирвався на ударну позицію та головою перекинув м'яч над воротарем, 2:3! Камбек команди Реброва, дві гольові передачі Мудрика.

Збірна України здобула перші три очки у відборі на Євро-2024. Матч із Македонією вийшов нервовим, важким, але вольова перемога радує і вселяє стриманий оптимізм. Попереду гра з Мальтою. Домашня, але у Словаччині. Вже у понеділок.

Нагадаємо, півзахисник Руслан Маліновський може перейти до відомого клубу Бундесліги.

Донецький "Шахтар" може очолити безробітний тренер

Дружина Кріштіану Роналду при розлученні казково розбагатіє: що вона отримає.

Поліція затримала дружину високопоставленого футбольного чиновника за п'яне водіння.

Форвард Артем Довбик замінить відомого форварда у топклубі.

Вінгер Михайло Мудрик розповів, яку команду хоче зіграти.

Воротар Анатолій Трубін розповів, що чекає на молодіжну збірну України на Євро-2023.