Ванат о словах Реброва в перерыве Украина — Северная Македония: как тренер сменил игру

Ванат заработал для соперника красную карточку. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Футболист сборной Украины Владислав Ванат в рамках квалификации к Евро-2024 в матче против Северной Македонии вышел на второй тайм, заменив Артема Довбика. Для "динамовца" это был второй матч за национальную команду и первый официальный.

Форвард сборной в комментарии "Взбірна" рассказал о волевой победе в матче с македонцами.

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Отметим, что на 72-й минуте на Ванате сфолил Муслиу, получил за это вторую желтую карточку и был удален с поля.

Ребров рекомендовал использовать скорость

По словам Ваната, сборная смогла проявить характер и выполнила все данные в перерыве рекомендации главного тренера Сергея Реброва.

"Нам сказали, что медленные защитники, надо бежать за спину, использовать свободные зоны. Было очевидно, что Македония подсела во втором тайме. Появились разрывы, можно было забивать больше.

В раздевалке был хороший разговор. После перерыва все вышли более мотивированными", — сказал Ванат.

Форвард также рассказал об эпизоде, когда Виктор Цыганков выбегал на ворота и решил пробить, вместо передачи на Владислава. Виктор не попал, а если бы отдал передачу, то Ванат мог пробивать по пустым воротам.

"Я был на пустых, но Витя сказал, что в последний момент меня увидел. Ничего, в следующей игре отдаст мне две голевые и все будет хорошо", — отметил форвард.

Также Ванат добавил, что скоро он должен забить, поскольку находится все ближе к этому.

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