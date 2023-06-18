Хорватія — Іспанія: де та коли дивитися фінал Ліги націй

Хоселу приніс перемогу Іспанії у півфіналі Ліги Націй. Фото: B/R Football

Сьогодні, 18 червня, у Роттердамі на стадіоні Де Кейп відбудеться фінальний поєдинок Ліги націй УЄФА. Зустріч збірних Хорватії та Іспанії розпочнеться о 21:45 за київським часом, а напередодні о 16:00 за бронзу зіграють Італія та Нідерланди.

Де дивитися матчі та які передматчеві розклади — у матеріалі Новини.LIVE.

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Команда Златко Далича була змушена здобувати путівку до фіналу в овертаймі проти Нідерландів, тож зайвий день відпочинку тепер не здається настільки вагомою перевагою, як це могло б бути.

Іспанії не знадобився додатковий час для того, аби здолати команду Італії з рахунком 2:1 Але вирішальний гол "Фурія роха" провела лише на останній хвилині зусиллями Хоселу та ледве уникнула теж долі овертайму.

Одним з ключових факторів у фіналі стане втома гравців. Обидві команди мають у своєму складі футболістів, для яких фінал Ліги націй — це вже матчі сьомого десятка ігор в сезоні. Тож без ротації тренерам не обійтися, тут і вийде на перший план довжина лави для запасних та внутрішні ресурси.

SPAIN WILL PLAY CROATIA IN THE NATIONS LEAGUE FINAL 💥 pic.twitter.com/wLS113Usk5 — GOAL (@goal) June 15, 2023

При цьому фахівці зазначають, що команді Луїса Енріке треба попрацювати над реалізацією моментів. Особливо у Мората така проблема вийшла на перший план.

Де і коли дивитися онлайн Хорватія — Іспанія

Поєдинки Ліги Націй транслює медіасервіс Megogo. Початок о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що також сьогодні відбудеться матч за 3 місце між командою господарів, Нідерландами, та командою чемпіонів Європи — збірною Італії. Початок о 16:00. Цей матч обіцяє бути не менш цікавим.

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