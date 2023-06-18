Бірмінгем: Ястремська переграла Цуренко, з ким зіграють Світоліна, Калініна та Костюк

Ястремська зіграє у фіналі кваліфікації. Фото: BTU

Одна з українок припинила виступи у Бірмінгемі, але через поразку іншій українській тенісистці у кваліфікації — Даяна Ястремська була сильніше за Лесю Цуренко. А ще три українки Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Марта Костюк дізнались суперниць по основній сітці.

Подробиці та анонс виступу тенісисток з України у Великобританії, в матеріалі Новини.LIVE

Читайте також:

Для перемоги в "українському дербі" Ястремській знадобилося лише два сети — 6:2, 6:2. Завдяки цьому, вона вийшла до фіналу кваліфікації.

Загалом матч тривав годину та 14 хвилин. За цей час одеситка зробила три подачі навиліт, 7 поспіль виграних очок, 5 із 13 реалізованих брейків, 6 із 7 відіграних брейків та 5 подвійних помилок. Подвійних помилок у Цуренко на одну більше — 6:5.

У фіналі кваліфікації Ястремська зустрінеться з Терезою Мартінцовою з Чехії. початок матчу заплановано сьогодні о 13:00.

Третя гра Калініної з Паркс та спроба реваншу Костюк

Інші українки вже готуються до виступу в основній сітці. Перша ракетка України та 25-й номер рейтингу WTA Ангеліна Калініна зустрінеться з Алішою Паркс з США, яка посідає 43 стрічку у світовому рейтингу. До цього суперниці у попередніх матчах обмінялися перемогами.

Марта Костюк спробує взяти реванш за поразку у Майамі у представниці країни без прапора Анастасії Потапової, яка посідає 22 місце в рейтингу WTA. А Еліна Світоліна, яка вже піднялася на 73-те місце вперше зустрінеться з 58-ю тенісисткою світового рейтингу Ліндою Фругвіртовою з Чехії.

Нагадаємо, півзахисник Руслан Маліновський може перейти до відомого клубу Бундесліги.

Михайло Мудрик або Віктор Циганков: хто став найкращим гравцем у грі з Північною Македонією.

Михайло Мудрік розповів, що Сергій Ребров надає команді вірний заряд на перемоги.

Сенсація Олександра Петракова, драми Туреччини та Ізраїлю: результати відбору Євро-2024.

Сергій Ребров розповів, що команда мала недостатньо часу для підготовки до Північної Македонії.