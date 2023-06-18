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Бірмінгем: Ястремська переграла Цуренко, з ким зіграють Світоліна, Калініна та Костюк

18 червня 2023 08:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Бірмінгем: Ястремська переграла Цуренко, з ким зіграють Світоліна, Калініна та Костюк
Ястремська зіграє у фіналі кваліфікації. Фото: BTU
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Одна з українок припинила виступи у Бірмінгемі, але через поразку іншій українській тенісистці у кваліфікації — Даяна Ястремська була сильніше за Лесю Цуренко. А ще три українки Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Марта Костюк дізнались суперниць по основній сітці.

Подробиці та анонс виступу тенісисток з України у Великобританії, в матеріалі Новини.LIVE 

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Для перемоги в "українському дербі" Ястремській знадобилося лише два сети — 6:2, 6:2. Завдяки цьому, вона вийшла до фіналу кваліфікації.

Загалом матч тривав годину та 14 хвилин. За цей час одеситка зробила три подачі навиліт, 7 поспіль виграних очок, 5 із 13 реалізованих брейків, 6 із 7 відіграних брейків та 5 подвійних помилок. Подвійних помилок у Цуренко на одну більше — 6:5.

У фіналі кваліфікації Ястремська зустрінеться з Терезою Мартінцовою з Чехії. початок матчу заплановано сьогодні о 13:00.

Третя гра Калініної з Паркс та спроба реваншу Костюк

Інші українки вже готуються до виступу в основній сітці. Перша ракетка України та 25-й номер рейтингу WTA Ангеліна Калініна зустрінеться з Алішою Паркс з США, яка посідає 43 стрічку у світовому рейтингу. До цього суперниці у попередніх матчах обмінялися перемогами.

Марта Костюк спробує взяти реванш за поразку у Майамі у представниці країни без прапора Анастасії Потапової, яка посідає 22 місце в рейтингу WTA. А Еліна Світоліна, яка вже піднялася на 73-те місце вперше зустрінеться з 58-ю тенісисткою світового рейтингу Ліндою Фругвіртовою з Чехії.

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