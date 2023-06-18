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Бирмингем: Ястремская обыграла Цуренко, с кем сыграют Свитолина, Калинина и Костюк

18 июня 2023 08:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Бирмингем: Ястремская обыграла Цуренко, с кем сыграют Свитолина, Калинина и Костюк
Ястремская сыграет в финале квалификации. Фото: BTU
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Одна из украинок прекратила выступления в Бирмингеме, но из-за поражения другой украинской теннисистке в квалификации — Даяна Ястремская была сильнее Леси Цуренко. А еще три украинки Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Марта Костюк узнали соперниц по основной сетке.

Подробности и анонс выступления теннисисток из Украины в Великобритании — в материале Новини.LIVE

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Для победы в "украинском дерби" Ястремской понадобилось всего два сета - 6:2, 6:2. Благодаря этому она вышла в финал квалификации.

В общей сложности матч длился час и 14 минут. За это время одесситка сделала три подачи навылет, 7 выигранных очков, 5 из 13 реализованных брейков, 6 из 7 отыгранных брейков и 5 двойных ошибок. Двойных ошибок у Цуренко на одну больше - 6:5.

В финале квалификации Ястремская встретится с Терезой Мартинцовой из Чехии. Начало матча запланировано сегодня в 13:00.

Третья игра Калининой с Парксом и попытка реванша Костюк

Остальные украинки уже готовятся к выступлению в основной сетке. Первая ракетка Украины и 25-й номер рейтинга WTA Ангелина Калинина встретится с Алишей Паркс из США, которая занимает 43 позицию в мировом рейтинге. До этого соперницы в предыдущих матчах обменялись победами.

Марта Костюк попытается взять реванш за поражение в Майами у представительницы страны без флага Анастасии Потаповой, занимающей 22 место в рейтинге WTA. А уже поднявшаяся на 73-е место Элина Свитолина впервые встретится с 58-й теннисисткой мирового рейтинга Линдой Фругвиртовой из Чехии.

Напомним, полузащитник Руслан Малиновский может перейти в известный клуб Бундеслиги.

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