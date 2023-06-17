Сенсація Петракова, драми Туреччини та Ізраїлю: результати відбору Євро-2024

Петраков здивував перемогою у Вельсі. Фото: nation.cymru

В рамках третього туру відбіркового етапу до фінальної частини Євро-2024 відбулось 12 матчів у групах B, C, D, H та I. Франція та Англія здобули переконливі перемоги, Фінляндія була сильніше за Словенію, а Вірменія здивувала у Вельсі.

Огляд матчів відбіркового етапу в матеріалі Новини.LIVE.

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Група В: успіх Франції та вольова перемога Греції

Фіналісти Мундіалю не зустріли проблем у Гібралтарі та відірвались у боротьбі за перше місце. Вже в першому таймі французи вели з різницею у 2 м’ячі. Відкрив рахунок Олів’є Жиру на 3-й хвилині, а Мбаппе у роздягальню зняв усі питання. Ближче до кінця зустрічі автоголом відзначився захисник Гібралтару Айден Муелі.

Гібралтар — Франція — 0:3

Голи: Жиру, 3, Мбаппе, 45+3, Муелі, 78

Збірна Греції здобула важку перемогу вдома над Ірландією. У першому таймі команди обмінялися голами — відзначились Бакасетас та Коллінз. А вирішальний м’яч на початку другого тайму провів футболіст "Олімпіакоса" Гіоргас Масурас. Тепер 19 червня греки зіграють на виїзді у Франції.

Греція — Ірландія — 2:1

Голи: Бакасетас, 15, Масурас, 49 — Коллінз, 27

Група С: Кейн продовжує бити рекорд

У групі С, окрім вольової перемоги збірної України, був матч одного з лідерів. Команда Англії спокійно розібралась на виїзді з Мальтою. Підопічні Саутгейта провели по 2 голи в кожному з таймів. В першому Апап забив у власні ворота, і ще один м’яч на рахунку Александра-Арнольда.

Got the job done well 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🦁🦁🦁 pic.twitter.com/CknkqVyX74 — Harry Kane (@HKane) June 16, 2023

У другому Кейн, який після рекорду по голам у збірній подарував кожному гравцю пам’ятну табличку, забив знову. Це його 11-й гол у кваліфікаціях на Євро поспіль. Точку в матчі поставив Вілсон.

Мальта — Англія — 0:4

Голи: Апап, 8 (АГ), Александер-Арнольд, 28, Кейн, 31, Вілсон, 82

Група D: турецький трилер та вірменський сюрприз

Найбільш запекла боротьба була у Латвії, де турки ледве не втратили перемоги та зуміли вирвати перемоги в компенсований час. У першому таймі відкрив рахунок Бардакчі, Емісіс на 51-й зрівняв, а через 10 хвилин гол забив одноклубник Малиновського по "Марселю" Ундер.

Але головні пристрасті були прямо перед фінальним свистком. Спочатку на 90+4 Тоберс робить рахунок 2:2, а потім півзахисник "Фенербахче" Кахведжі забиває переможний гол та вивів свою країну на перше місце у групі.

Латвія — Туреччина — 2:3

Голи: Емсіс, 51, Тоберс, 90+4 — Бардакчі, 22, Ундер, 61, Кахведжі, 90+5

Збірна Вірменії несподівано обіграла на виїзді Уельс з рахунком 4:2. Команда українського тренера Олександра Петракова здобула першу перемогу у відборі.

Спрацювала ставка на легіонерів. По дублю в складі вірменів провели гравець "Коламбус Крю" Лукас Селарраян та 19-річний Грант-Леон Ранос. Таким чином Петраков помстився Вельсу, який рік тому не пустив Україну на ЧС-2022.

Вельс — Вірменія — 2:4

Голи: Джеймс, 10, Вілсон, 72 — Селараян, 19, 75, Ранос, 30, 66

Група H: Перемоги фінів, данців та казахів

У групі Н було 3 "сухі" перемоги. Скандинавські країни Фінляндія та Данія були сильніше за Словенію та Північну Ірландію відповідно. За фінів забивали Пох’янпао та Антман, а у данців – Вінд. Казахстан розтрощив Сан-Марино на їх полі.

Фінляндія — Словенія — 2:0

Голи: Пох'янпало, 13, Антман, 6

Данія — Північна Ірландія — 1:0

Гол: Вінд, 47

Сан-Марино — Казахстан — 0:3

Голи: Вороговський, 37, Тагіберген, 64, Зайнутдінов, 90+5

ГРУПА І: Ізраїль та Швейцарія здобувають перемоги

Лише в компенсований час команда Ізраїля зуміла вирвати перемоги у білорусів. Спочатку на 85-й хвилині Вайссман зрівняв, а Глух поховав надії господарів навіть на нічию. Косово та Румунія розділили очки без голів, а Швейцарія здолала Андорру завдяки двом м’ячам в першому таймі від Фройлера та Амдуні.

Андорра — Швейцарія — 1:2

Голи: Вієйра, 67 — Фройлер, 7, Амдуні, 32

Косово — Румунія — 0:0

Білорусь — Ізраїль — 1:2

Голи: Ебонг, 16 — Вайссман, 85, Глух, 90+2

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