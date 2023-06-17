Сенсация Петракова, драмы Турции и Израиля: результаты отбора Евро-2024

Петраков удивил победой в Уэльсе. Фото: nation.cymru

В рамках третьего тура отборочного этапа в финальную часть Евро-2024 состоялось 12 матчей в группах B, C, D, H и I. Франция и Англия одержали убедительные победы, Финляндия была сильнее Словении, а Армения удивила в Уэльсе.

Обзор матчей отборочного этапа в материале Новини.LIVE.

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Группа В: успех Франции и волевая победа Греции

Финалисты Мундиаля не встретили проблем в Гибралтаре и оторвались в борьбе за первое место. Уже в первом тайме французы вели с разницей в 2 мяча. Открыл счет Оливье Жиру на 3-й минуте, а Мбаппе в раздевалку снял все вопросы. Ближе к концу встречи автоголом отличился защитник Гибралтара Айден Муэли.

Гибралтар — Франция — 0:3

Голы: Жира, 3, Мбаппе, 45+3, Муэли, 78

Сборная Греции одержала трудную победу дома над Ирландией. В первом тайме команды обменялись голами – отличились Бакасетас и Коллинз. А решающий мяч в начале второго тайма провел футболист "Олимпиакоса" Гиоргас Массурас. Теперь 19 июня греки сыграют на выезде во Францию.

Греция — Ирландия — 2:1

Голы: Бакасетас, 15, Масурас, 49 — Коллинз, 27

Группа С: Кейн продолжает бить рекорд

В группе С, кроме волевой победы сборной Украины, был матч одного из лидеров. Команда Англии спокойно разобралась на выезде с Мальтой. Подопечные Саутгейта провели по 2 гола в каждом из таймов. В первом Апап забил в свои ворота и еще один мяч на счету Александра-Арнольда.

Got the job done wel — Harry Kane (@HKane) Июнь 16, 2023

Во втором Кейн, после рекорда по голам в сборной подаривший каждому игроку памятную табличку, забил снова. Это его 11 гол в квалификациях на Евро подряд. Точку в матче поставил Уилсон.

Мальта — Англия — 0:4

Голы: Апап, 8 (АГ), Александер-Арнольд, 28, Кейн, 31, Уилсон, 82

Группа D: турецкий триллер и армянский сюрприз

Наиболее упорная борьба была в Латвии, где турки едва не потеряли победы и сумели вырвать победы в компенсированное время. В первом тайме открыл счет Бардакчи, Эмиссис на 51-й сравнял, а через 10 минут гол забил одноклубник Малиновского по "Марселю" Ундер.

Но главные страсти были прямо перед финальным свистком. Сначала на 90+4 Тоберс делает счет 2:2, затем полузащитник "Фенербахче" Кахведжи забивает победный гол и вывел свою страну на первое место в группе.

Латвия — Турция — 2:3

Голы: Эмсис, 51, Тоберс, 90+4 — Бардакчи, 22, Ундер, 61, Кахведжи, 90+5

Сборная Армении неожиданно обыграла на выезде Уэльса со счетом 4:2. Команда украинского тренера Александра Петракова одержала первую победу в отборе.

Сработала ставка на легионеров. По дублю в составе армян провели игрок "Коламбус Крю" Лукас Селарраян и 19-летний Грант-Леон Ранос. Таким образом, Петраков отомстил Уэльсу, который год назад не пустил Украину на ЧМ-2022.

Вельс — Армения — 2:4

Голы: Джеймс, 10, Уилсон, 72 – Селараян, 19, 75, Ранос, 30, 66

Группа H: Победы финнов, датчан и казахов

В группе Н было 3 "сухих" победы. Скандинавские страны Финляндия и Дания были сильнее Словении и Северной Ирландии соответственно. За финнов забивали Похянпао и Антман, а у датчан – Винд. Казахстан разбил Сан-Марино на их поле.

Финляндия — Словения — 2:0

Голы: Похянпало, 13, Антман, 6

Дания — Северная Ирландия — 1:0

Гол: Винд, 47

Сан-Марино — Казахстан — 0:3

Голы: Вороговский, 37, Тагиберген, 64, Зайнутдинов, 90+5

ГРУППА I: Израиль и Швейцария одерживают победы

Только в компенсированное время команда Израиля смогла вырвать победы у белорусов. Сначала на 85-й минуте Уайссман сравнял, а Глух похоронил надежды хозяев даже на ничью. Косово и Румыния разделили очки без голов, а Швейцария одолела Андорру благодаря двум мячам в первом тайме от Фройлера и Амдуни.

Андорра — Швейцария — 1:2

Голы: Виейра, 67 — Фройлер, 7, Амдуни, 32

Косово — Румыния — 0:0

Беларусь — Израиль — 1:2

Голы: Эбонг, 16 — Вайссман, 85, Глух, 90+2

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