Ребров приносить правильний заряд: Мудрик про перемогу над Північною Македонією

Мудрик розповів про помилки та вдалий другий тайм. Фото: Reuters/OGNEN TEOFILOVSKI

Михайло Мудрик став одним з героєм переможного матчу збірної України у відборі до Євро-2024 проти Північної Македонії. Він відзначився 2 асистами, віддав гольову передачу на Юхима Коноплю, а потім асистував на Віктора Циганкова.

Коментарі гравця "Челсі" в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

"По-перше, хочу сказати: "Ніколи не сумнівайтеся у мені". По-друге, з Коноплею у нас і за "Шахтар" були такі моменти. Дуже радий, що він забив гол, опинився у потрібному місці у потрібний час", — заявив Михайло.

Mykhailo Mudryk vs North Macedonia



89mins Played

38 Touches

1 Big chance created

2 key passes

3 dribbles completed

3/3 long balls

2 tackles

2 BEAUTIFUL ASSISTS



MOTM ⭐️ 🇺🇦 pic.twitter.com/vFdciLj8XR — Dray (@CFCDray) June 16, 2023

Збірна України повністю провалила перший тайм. Пропустила 2 м’ячі та програла по всім статистичним показникам.

"Я не знаю, не можу сказати, що вийшли не налаштовані на цю гру. Можливо, трішки десь втома далася взнаки. Але потім, коли зрозуміли, що "або пан, або пропав", то почали діставати запаси, які у кожного були. 0:2 — це ще не вирок, все можливо. Билися до кінця, раді за команду", — каже гравець.

Побачив, що Ванат не готовий, а Вітя вбігає

Але у другому таймі вдалося проявити характер. Команда зрівняла рахунок та вирвала перемогу завдяки гольовим передачам Мудрика. В третьому м’ячі він вивів Циганкова на ударну позицію.

"Я побачив Ваната і Вітю – потрібно було обрати, де гарніший пас буде, де він буде своєчасний. Побачив, що Ванат не готовий, а Вітя якраз вбігає за спину захисникам. Віддав йому пас у зону", — сказав Мудрик.

У новому тренері збірної Сергії Реброві вінгер впевнений. Каже, що вже знайшли спільну мову.

"Гадаю, що він приносить цей правильний настрій, заряд. Він доступними словами пояснює, що від нас вимагається. І за що ми б’ємося. Це і так всі розуміють, але він кожного разу наголошує, щоб ніхто не забував. Це завжди всередині двигун запускається, це що стосовно настрою. А ще плюс футбол Дуже в нього класні помічники також. Мені подобається", — додав футболіст.

Нагадаємо, півзахисник Руслан Маліновський може перейти до відомого клубу Бундесліги.

Донецький "Шахтар" може очолити безробітний тренер

Дружина Кріштіану Роналду при розлученні казково розбагатіє: що вона отримає.

Поліція затримала дружину високопоставленого футбольного чиновника за п'яне водіння.

Форвард Артем Довбик замінить відомого форварда у топклубі.

Вінгер Михайло Мудрик розповів, яку команду хоче зіграти.

Воротар Анатолій Трубін розповів, що чекає на молодіжну збірну України на Євро-2023.