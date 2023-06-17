Ребров приносит правильный заряд: Мудрик о победе над Северной Македонией

Мудрик рассказал об ошибках и удачном втором тайме. Фото: Reuters/OGNEN TEOFILOVSKI

Михаил Мудрик стал одним из героев победного матча сборной Украины в отборе к Евро-2024 против Северной Македонии. Он отличился 2 ассистами, отдал голевую передачу на Ефима Коноплю, а затем ассистировал на Виктора Цыганкова.

Комментарии игрока "Челси" в материале Новини.LIVE.

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"Во-первых, хочу сказать: "Никогда не сомневайтесь во мне". Во-вторых, с Коноплей у нас и за "Шахтер" были такие моменты. Очень рад, что он забил гол, оказался в нужном месте в нужное время", — заявил Михаил.

Mykhailo Mudryk vs North Macedonia



89mins Played

38 Touches

1 Big chance created

2 key passes

3 dribbles completed

3/3 long balls

2 tackles

2 BEAUTIFUL ASSISTS



MOTM ⭐️ 🇺🇦 pic.twitter.com/vFdciLj8XR — Dray (@CFCDray) Июнь 16, 2023

Сборная Украины полностью провалила первый тайм. Пропустила 2 мяча и проиграла по всем статистическим показателям.

"Я не знаю, не могу сказать, что получились не настроены на эту игру. Возможно, немного где-то усталость сказалась. Но потом, когда поняли, что "или пан или пропал", то начали доставать запасы, которые у каждого были. 0:2 - это еще не приговор, все возможно. Бились до конца, рады за команду", — говорит игрок.

Увидел, что Ванат не готов, а Витя вбегает

Но во втором тайме удалось проявить характер. Команда сравняла счет и вырвала победу благодаря голевым передачам Мудрика. В третьем мяче он вывел Цыганкова на ударную позицию.

"Я увидел Ваната и Витю - нужно было выбрать, где красивее пас будет, где он будет своевременный. Увидел, что Ванат не готов, а Витя как раз вбегает за спину защитникам. Отдал ему пас в зону", — сказал Мудрик.

В новом тренере сборной Сергее Реброве вингер уверен. Говорит, что уже нашли общий язык.

"Думаю, что он приносит это правильное настроение, заряд. Он доступными словами объясняет, что от нас требуется. И за что мы деремся. Это и так все понимают, но он каждый раз подчеркивает, чтобы никто не забывал. Это всегда внутри. Двигатель запускается, это что касается настроения. А еще плюс футбол Очень у него классные помощники тоже. Мне нравится", — добавил футболист.

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