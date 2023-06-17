Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ребров приносит правильный заряд: Мудрик о победе над Северной Македонией arrow

Ребров приносит правильный заряд: Мудрик о победе над Северной Македонией

17 июня 2023 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Ребров приносит правильный заряд: Мудрик о победе над Северной Македонией
Мудрик рассказал об ошибках и удачном втором тайме. Фото: Reuters/OGNEN TEOFILOVSKI
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Михаил Мудрик стал одним из героев победного матча сборной Украины в отборе к Евро-2024 против Северной Македонии. Он отличился 2 ассистами, отдал голевую передачу на Ефима Коноплю, а затем ассистировал на Виктора Цыганкова.

Комментарии игрока "Челси" в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

"Во-первых, хочу сказать: "Никогда не сомневайтесь во мне". Во-вторых, с Коноплей у нас и за "Шахтер" были такие моменты. Очень рад, что он забил гол, оказался в нужном месте в нужное время", — заявил Михаил.

Сборная Украины полностью провалила первый тайм. Пропустила 2 мяча и проиграла по всем статистическим показателям.

"Я не знаю, не могу сказать, что получились не настроены на эту игру. Возможно, немного где-то усталость сказалась. Но потом, когда поняли, что "или пан или пропал", то начали доставать запасы, которые у каждого были. 0:2 - это еще не приговор, все возможно. Бились до конца, рады за команду", — говорит игрок.

Увидел, что Ванат не готов, а Витя вбегает

Но во втором тайме удалось проявить характер. Команда сравняла счет и вырвала победу благодаря голевым передачам Мудрика. В третьем мяче он вывел Цыганкова на ударную позицию.

"Я увидел Ваната и Витю - нужно было выбрать, где красивее пас будет, где он будет своевременный. Увидел, что Ванат не готов, а Витя как раз вбегает за спину защитникам. Отдал ему пас в зону", — сказал Мудрик.

В новом тренере сборной Сергее Реброве вингер уверен. Говорит, что уже нашли общий язык.

"Думаю, что он приносит это правильное настроение, заряд. Он доступными словами объясняет, что от нас требуется. И за что мы деремся. Это и так все понимают, но он каждый раз подчеркивает, чтобы никто не забывал. Это всегда внутри. Двигатель запускается, это что касается настроения. А еще плюс футбол Очень у него классные помощники тоже. Мне нравится", — добавил футболист.

Напомним, полузащитник Руслан Малиновский может перейти в известный клуб Бундеслиги.

Донецкий "Шахтер" может возглавить безработный тренер

Жена Криштиану Роналду при разводе сказочно разбогатеет: что она получит.

Полиция задержала жену высокопоставленного футбольного чиновника за пьяное вождение.

Форвард Артем Довбик заменит известного форварда в топ-клубе.

Вингер Михаил Мудрик рассказал, какую команду хочет сыграть.

Вратарь Анатолий Трубин рассказал, что ждет молодежную сборную Украины на Евро-2023.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас