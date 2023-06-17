Ребров: "Україна не мала часу, щоб ретельно підготуватися до Північної Македонії"

Сергій Ребров під час матчу з Північною Македонією. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

У рамках відбору на Євро-2024 збірна України на виїзді обіграла Північну Македонію з рахунком 3:2. Після матчу головний тренер синьо-жовтої команди Сергій Ребров висловився про складне протистояння.

За словами Реброва, винні у проблемах першому таймі, не тільки футболісти України, а й хороша гра суперника, передає портал Новини.LIVE.

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Розбір польотів

Ребров на початку спілкування з журналістами заявив, що команда мала недостатньо часу для підготовки до матчу. Спеціаліст допустив, що гра з Німеччиною могла бути зайвою, але акцентував на її важливість для того, щоб Україна подякувала Німеччині.

"Дуже важливий і важкий матч. Ми не мали достатньо часу, щоб ретельно підготуватися до нього. Але я вдячний гравцям. Після першого тайму ми показали інший рівень гри. Здобули важливі три очки, готуватимемося до Мальти.

Чи спала команда в перші 50 хвилин? Вважаю, що не тільки ми спали, а й Північна Македонія діяла дуже якісно. Якщо ви подивитеся на склад цієї збірної, то він дуже серйозний. Ця команда дуже досвідчена, у першому таймі вона контролювала гру. Я дуже вдячний хлопцям за те, що ми перебудували гру після перерви. Дуже важливим був гол Забарного. Уже потім ми були впевненими у власних силах", — сказав Ребров.

За словами фахівця, після перерви команда почала діяти більш інтенсивно, а після голу Іллі Забарного повірила у перемогу.

Уболівальники радіють перемозі України. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski23:49

Ребров прокоментував й заміни після перерви Артема Довбика та Олександра Тимчика й вдалий вихід Юхима Коноплі.

"Просили Коноплю підключатися до атак. Він не тільки підключався до атак, а й забив гол, а й дуже впевнено зіграв в обороні. Один із героїв матчу.

Стосовно Довбика та Тимчика, то ми працювали лише п’ять днів, за які зіграли два матчі. Цього часу дуже мало. Так, ми багато пропускаємо, будемо працювати над цим, але й багато забиваємо. Це важливіше — вигравати й заробляти очки. Це нормальні речі, коли виконавець не входить у гру. Потрібно вчасно його поміняти. У наступних поєдинках ці футболісти діятимуть більш інтенсивно", — зазначив Ребров.

Збірна України перед матчем з Північною Македонією. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski23:49

Також Реброва запитали й про гру Миколи Матвієнка, через помилку якого був призначений пенальті. У матчі з Німеччиною дві помилки Миколи також привели до взяття воріт.

"Усі помиляються. Дуже важливо, щоб команда допомагала й виправляла помилки. Не потрібно говорити про окремих гравців. Ми пропускали, але виграли. Дуже важливо, що на полі була команда", — заявив фахівець.

Таку вольову перемогу збірній України вдавалося здобути 7 жовтня 2000 року у матчі з Вірменією, коли синьо-жовті поступалися з рахунком 0:2, а потім виграли 3:2. Примітно, що у тому матчі відіграв нинішній головний тренер збірної України Сергій Ребров.

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