Ребров: "У Украины не было времени, чтобы тщательно подготовиться к Северной Македонии"

Сергей Ребров во время матча с Северной Македонией. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

В рамках отбора на Евро-2024 сборная Украины на выезде обыграла Северную Македонию со счетом 3:2. После матча главный тренер сине-желтой команды Сергей Ребров высказался о сложном противостоянии.

По словам Реброва, виновны в проблемах первого тайма, не только футболисты Украины, но и хорошая игра соперника, передает портал Новини.LIVE.

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Разбор полетов

Ребров в начале общения с журналистами заявил, что у команды было недостаточно времени для подготовки к матчу. Специалист допустил, что игра с Германией могла быть лишней, но акцентировал ее важность на том, чтобы Украина поблагодарила Германию.

"Очень важный и тяжелый матч. У нас не было достаточно времени, чтобы тщательно подготовиться к нему. Но я благодарен игрокам. После первого тайма мы показали другой уровень игры. Получили важные три очка, будем готовиться к Мальте.

Спала ли команда в первые 50 минут? Полагаю, что не только мы спали, но и Северная Македония действовала очень качественно. Если вы посмотрите на состав этой сборной, то он очень серьезный. Эта команда очень опытная, в первом тайме она контролировала игру. Я очень благодарен ребятам за то, что мы перестроили игру после перерыва. Очень важным был гол Забарного. Уже потом мы были уверены в собственных силах", — сказал Ребров.

По словам специалиста, после перерыва команда начала действовать более интенсивно, а после гола Ильи Забарного поверила в победу.

Болельщики радуются победе Украины. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski23:49

Ребров прокомментировал и замены после перерыва Артема Довбика и Александра Тимчика и удачный выход Ефима Конопли.

"Просили Коноплю подключаться к атакам. Он не только подключался к атакам, но и забил гол, но очень уверенно сыграл в обороне. Один из героев матча.

Что касается Довбика и Тимчика, то мы работали всего пять дней, за которые сыграли два матча. Этого времени очень мало. Да, мы много пропускаем, будем работать над этим, но много забиваем. Это важнее — выигрывать и зарабатывать очки. Это нормальные вещи, когда исполнитель не входит в игру. Нужно своевременно его поменять. В следующих поединках эти футболисты будут действовать более интенсивно", — отметил Ребров.

Сборная Украины перед матчем с Северной Македонией. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski23:49

Также Реброва спросили и об игре Николая Матвиенко, по ошибке которого был назначен пенальти. В матче с Германией две ошибки Николая также привели к взятию ворот.

"Все ошибаются. Очень важно, чтобы команда помогала и исправляла ошибки. Не нужно говорить об отдельных игроках. Мы пропускали, но выиграли. Очень важно, что на поле была команда", — заявил специалист.

Такую волевую победу сборной Украины удавалось одержать 7 октября 2000 года в матче с Арменией, когда сине-желтые уступали со счетом 0:2, а затем выиграли 3:2. Примечательно, что в том матче отыграл главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

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