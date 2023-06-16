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Українки в Ноттінгемі: Калініна здивувала, Снігур завадила травма

16 червня 2023 06:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Українки в Ноттінгемі: Калініна здивувала, Снігур завадила травма
Перша ракетка України не зуміли вийти у чвертьфінал. Фото: Reuters/KAI PFAFFENBACH
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Дарія Снігур синхронно поступились в 1/8 фіналу турніру на траві у Ноттінгемі. При чому перша ракетка українки програла суперниці, яка не входить до Топ-100.

Подробиці виступу українок у матеріалі Новини.LIVE.

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Перша ракетка України Ангеліна Калініна цього тижня піднялась на 25-те місце в рейтингу WTA, але увійти у чвертьфінал перших змагань у Великобританії в неї не вийшло.

Вона зазнала третьої поразки цього року від суперниці, яка не входить до Топ-100 рейтингу. У січні Калініна поступилася Софії Кенін у Гобарті, а у березні знову програла американці у Маямі.

Цього разу Калініна програла у двох сетах господарці змагань Гаррієт Дарт. При чому в першому в "суху" — 0:6. В другому дійшла до тайбрейку, але витягнути сет не вийшло — 5:7. У суперниці були кращі показники ейсів — 6:2 та брейкпоїнтів 5/7 проти 1/2.

Снігур пошкодила коліно

У чвертьфіналі Дарт зустрінеться зі своєю співвітчизницею Кеті Бултер, яка пройшла іншу українку Дарію Снігур.

У першому сеті українська тенісистка була попереду 4:2, після чого програла п'ять із наступних шести геймів. Зазначимо, за рахунку 3:2 Снігур під час розіграшу пошкодила коліно та протягом зустрічі двічі зверталася за допомогою до лікаря. Але дограла до кінця через біль 5:7, 3:6.

Ангеліна Калініна продовжить участь у парному розряді, в якому виступає разом із француженкою Алізе Корне.

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