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Украинки в Ноттингеме: Калинина удивила, Снегирь помешала травма

16 июня 2023 06:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Украинки в Ноттингеме: Калинина удивила, Снегирь помешала травма
Первая ракетка Украины не сумела выйти в четвертьфинал. Фото: Reuters/KAI PFAFFENBACH
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Дария Снигур синхронно уступили в 1/8 финала турнира на траве в Ноттингеме. Причем первая ракетка украинки проиграла сопернице, не входящей в Топ-100.

Подробности выступления украинок в материале Новини.LIVE.

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Первая ракетка Украины Ангелина Калинина на этой неделе поднялась на 25 место в рейтинге WTA, но войти в четвертьфинал первых соревнований в Великобритании у нее не получилось.

Она потерпела третье поражение в этом году от соперницы, не входящей в Топ-100 рейтинга. В январе Калинина уступила Софии Кенин в Гобарте, а в марте снова проиграла американке в Майами.

На этот раз Калинина проиграла в двух сетах хозяйке соревнований Гарриет Дарт. Причем в первом в "сухую" — 0:6. Во втором дошла до тайбрейка, но вытянуть сет не получилось — 5:7. У соперницы были лучшие показатели эйсов — 6:2 и брейкпоинтов 5/7 против 1/2.

Снигур повредила колено

В четвертьфинале Дарт встретится со своей соотечественницей Кэти Бултер, прошедшей другую украинку Дарию Снигур.

В первом сете украинская теннисистка была впереди 4:2, после чего проиграла пять из следующих шести геймов. Отметим, при счете 3:2 Снигур во время розыгрыша повредила колено и в течение встречи дважды обращалась за помощью к врачу. Но доиграла до конца из-за боли 5:7, 3:6.

Ангелина Калинина продолжит участие в парном разряде, в котором выступает вместе с француженкой Ализе Корне.

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