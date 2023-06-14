Снігур дарує сенсацію, Калініна – камбек, а Цуренко знялась зі змагань у Ноттінгемі

Дарія Снігур несподівано переграла 10 ракетку світу. Фото: Reuters/Danielle Parhizkaran

Українські тенісистки стартували на перших трав’яних змаганнях сезону. Дарія Снігур подарувала гучну сенсацію та впоралась з десятою сіяною, Ангеліна Калініна поступалась в першому сет, але вирвала перемогу, а Леся Цуренко знялась через вірус.

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE.

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Daria Snigur was asked how she feels after beating Beatriz Haddad Maia:



“I don’t know. This is unbelievable. Beatriz is a really good player. She played semifinal at Roland Garros. I want to thank her for this incredible match” pic.twitter.com/ENkyDWc7gS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 13, 2023

Дарія втретє зіграла проти Беатріс Аддад Мая з Бразилії та вперше зуміла її обіграти — 7:5, 6:3. Українська тенісистка програла два гейми на своїй подачі та зробила чотири брейки.

Бразильська тенісистка приїхала на турнір у Великій Британії після поразки від Іги Швьонтек у півфіналі Ролан Гаррос минулого тижня.

Снігур в основній сітці турніру замінила іншу українську тенісистку Лесю Цуренко, яка прийняла рішення пропустити цей турнір, щоб повністю відновитися після хвороби. У фіналі кваліфікації турніру в Ноттінгемі Снігур у трьох сетах поступилася Елізабет Мандлік зі США.

21-річна українка вдруге в кар'єрі зіграла проти суперниці з Топ-10 та здобула другу перемогу. Торік на US Open українка перемогла сьому ракетку світу Сімону Халеп. Дарія здобула свою другу перемогу в основній сітці на рівні WTA.

У другому колі суперницею українки стане британська тенісистка Кеті Бултер (WTA 126).

Калініна пройшла іспанську тенісистку

У першому сеті проти іспанки Нурріа Паррасіас Діас Ангеліна Калініна поступалася з рахунком 3:5, після чого виграла чотири гейми поспіль. У другому українська тенісистка зробила два брейки, втративши один гейм на власній подачі.

Наступною суперницею Ангеліни стане Гарріет Дарт, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію.

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