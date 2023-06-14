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Снигур дарит сенсацию, Калинина – камбек, а Цуренко снялась с соревнований в Ноттингеме

14 июня 2023 06:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Снигур дарит сенсацию, Калинина – камбек, а Цуренко снялась с соревнований в Ноттингеме
Дарья Снигур неожиданно переиграла 10 ракетку мира. Фото: Reuters/Danielle Parhizkaran
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинские теннисистки стартовали на первых травяных соревнованиях сезона. Дарья Снигур подарила громкую сенсацию и справилась с десятой сеяной, Ангелина Калинина уступала в первом сете, но вырвала победу, а Леся Цуренко снялась из-за вируса.

Подробности в материале Новини.LIVE.

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"Я не знаю как это произошло", — эмоционально отреагировала Снегирь после матча с прошлогодней победительницей Ноттингема.

Дарья третий раз сыграла против Беатрис Аддад Мая из Бразилии и впервые сумела ее обыграть — 7:5, 6:3. Украинская теннисистка проиграла два гейма на своей подаче и сделала четыре брейка.

Бразильская теннисистка приехала на турнир в Великобритании после поражения от Иги Швентек в полуфинале Ролан Гаррос на прошлой неделе.

Снегирь в основной сетке турнира заменила другую украинскую теннисистку Лесю Цуренко, которая приняла решение пропустить этот турнир, чтобы полностью восстановиться после болезни. В финале квалификации турнира в Ноттингеме Снегирь в трех сетах уступила Элизабет Мандлик из США.

21-летняя украинка во второй раз в карьере сыграла против соперницы с Топ-10 и одержала вторую победу. В прошлом году на US Open украинка победила седьмую ракетку мира Симону Халеп. Дария одержала вторую победу в основной сетке на уровне WTA.

Во втором круге соперницей украинки станет британская теннисистка Кэти Бултер (WTA 126).

Калинина прошла испанскую теннисистку

В первом сете против испанки Нурриа Паррасиас Диас Ангелина Калинина уступала со счетом 3:5, после чего выиграла четыре гейма подряд. Во втором украинская теннисистка сделала два брейка, потеряв один гейм на собственной подаче.

Следующей соперницей Ангелины станет Гарриет Дарт, пробившаяся в основную сетку из-за квалификации.

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