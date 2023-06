Швйонтек втретє виграла Ролан Гаррос

Швйонтек втретє цілує кубок. Фото: j48tennis.net

Переможницею Відкритого чемпіонату Франції стала перша ракетка світу полячка Іга Швйонтек. У фіналі "молодий діамант" обіграла чешку Кароліну Мухову.

Матч тривав три сети і завершився з рахунком 6:2, 5:7, 6:4, повідомив портал Новини.LIVE.

На шляху до фіналу Швйонтек також пройшла українку Лесю Цуренко. Уродженка Рівненської області у першому сеті через проблеми з самопочуттям знялася з матчу. Мухова ж у півфіналі виграла у другої ракетки світу білоруски Аріни Соболєнко, яка вибила по ходу турніру Марту Костюк та Еліну Світоліну.

@iga_swiatek overcomes Muchova 6-2, 5-7, 6-4 to successfully defend her title and earn a third Roland-Garros crown.#RolandGarros pic.twitter.com/q1OPO4qRJa