Швйонтек втретє виграла Ролан Гаррос

Швйонтек втретє цілує кубок. Фото: j48tennis.net

Переможницею Відкритого чемпіонату Франції стала перша ракетка світу полячка Іга Швйонтек. У фіналі "молодий діамант" обіграла чешку Кароліну Мухову.

Матч тривав три сети і завершився з рахунком 6:2, 5:7, 6:4, повідомив портал Новини.LIVE.

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На шляху до фіналу Швйонтек також пройшла українку Лесю Цуренко. Уродженка Рівненської області у першому сеті через проблеми з самопочуттям знялася з матчу. Мухова ж у півфіналі виграла у другої ракетки світу білоруски Аріни Соболєнко, яка вибила по ходу турніру Марту Костюк та Еліну Світоліну.

@iga_swiatek overcomes Muchova 6-2, 5-7, 6-4 to successfully defend her title and earn a third Roland-Garros crown.#RolandGarros pic.twitter.com/q1OPO4qRJa — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2023

Швйонтек подолала свій кошмар

У минулому матчі Швйонтек зустрілася із суперницею, якій до цього лише програвала — у 2019 та 2020 роках Мухова вигравала в трьох сетах.

Цього разу все було не ідеально, але вже на користь полячки. Матч тривав 2 години 49 хвилин, упродовж яких Мухова подала шість ейсів проти одного у фаворитки. При цьому дівчата припустилися по три подвійні помилки. Також Швйонтек реалізувала 7 із 11 брейк-пойнтів, у чешки 5 із 7.

Для полячки ця перемога стала третьою на Ролан Гаррос (2020, 2022, 2023) та четвертою на турнірах Великого Шолому — раніше вона вигравала US Open у 2022-му.

Перемога дозволила 22-річній полячці стати наймолодшою переможницею чотирьох турнірів Великого Шолому після Серени Вільямс, яка виграла у 20 років чотири US Open. При цьому Швйонтек стала 17-ю тенісисткою з перемогами на 4-х мейджорах.

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