Свентек в третий раз выиграла Ролан Гаррос

Свентек в третий раз целует кубок. Фото: j48tennis.net

Победительницей Открытого чемпионата Франции стала первая ракетка мира полячка Ига Свентек. В финале "молодой диамант" обыграла чешку Каролину Мухову.

Матч продлился три сета и завершился со счетом 6:2, 5:7, 6:4, сообщил портал Новини.LIVE.

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На пути к финалу Свентек также прошла украинку Лесю Цуренко. Уроженка Ровненской области в первом сете из-за недомогания снялась с матча. Мухова же в полуфинале выиграла у второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко, выбившей по ходу турнира Марту Костюк и Элину Свитолину.

@iga_swiatek overcomes Muchova 6-2, 5-7, 6-4 to successfully defend her title and earn a third Roland-Garros crown.#RolandGarros pic.twitter.com/q1OPO4qRJa — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2023

Свентек преодолела свой кошмар

В прошедшем матче Свентек встретилась с соперницей, которой до этого лишь проигрывала — в 2019 и 2020 годах Мухова выигрывала трехсетовые матчи.

На этот раз также все было не идеально, но уже в пользу полячки. Матч длился 2 часа 49 минут, в течение которых Мухова подала шесть эйсов против одного у фаворитки. При этом девушки допустили по три двойные ошибки. Также Свентек реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов, в чешка 5 из 7.

Для полячки эта победа стала третьей на Ролан Гаррос (2020, 2022, 2023) и четвертой на турнирах Большого Шлема — ранее она выигрывала US Open в 2022-м.

Победа позволила 22-летней полячке стать самой молодой победительницей четырех турниров Большого Шлема после Серены Уильямс, выигравшей в 20 лет четыре US Open. При этом Свентак стала 17-й теннисисткой с победами на 4-х мэйджорах.

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