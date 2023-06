Свентек в третий раз выиграла Ролан Гаррос

Свентек в третий раз целует кубок. Фото: j48tennis.net

Победительницей Открытого чемпионата Франции стала первая ракетка мира полячка Ига Свентек. В финале "молодой диамант" обыграла чешку Каролину Мухову.

Матч продлился три сета и завершился со счетом 6:2, 5:7, 6:4, сообщил портал Новини.LIVE.

На пути к финалу Свентек также прошла украинку Лесю Цуренко. Уроженка Ровненской области в первом сете из-за недомогания снялась с матча. Мухова же в полуфинале выиграла у второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко, выбившей по ходу турнира Марту Костюк и Элину Свитолину.

@iga_swiatek overcomes Muchova 6-2, 5-7, 6-4 to successfully defend her title and earn a third Roland-Garros crown.#RolandGarros pic.twitter.com/q1OPO4qRJa