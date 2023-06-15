Ребров отпустит лидеров сборной Украины: Мудрик и Трубин в списке

Тренировка сборной Украины. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выставит сильнейший состав команды на ближайшие отборочные поединки Евро-2024. "Сине-желтых" ждут важные матчи с Северной Македонией и Мальтой.

Ребров не собирается отпускать игроков в молодежную сборную Украины, сообщает ТаТоТаке.

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Сергей Ребров готовит сборную Украины к поединкам против команд, с которыми "сине-желтые" должны набрать максимум очков, чтобы не потерять шансы сыграть на Евро-2024. Уже в ближайшую пятницу наставника ждет первый официальный матч в роли главного тренера национальной команды.

Принципиальность Реброва

Наставник сборной Украины рассчитывает на всех игроков, которые оказались в заявке на июньские матчи команды. Он не отпустит никого из футболистов в расположение молодежной сборной Украины. Совсем скоро подопечные Руслана Ротаня сыграют в финальной часть молодежного Евро-2023.

Ребров проводит тренировку. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Ближайшие матчи команды Реброва

16.06 Северная Македония — Украина

19.06 Украина — Мальта

Руслан Ротань будет вынужден обойтись без некоторых лидеров команды во время подготовки к континентальному первенству. Вратарь Трубин, защитник Забарный, хавбеки Мудрик и Судаков, а также форвард Ванат останутся в главной команде страны как минимум до 20 июня. После этого Ребров отпустит их в "молодежку".

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