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Ребров отпустит лидеров сборной Украины: Мудрик и Трубин в списке

15 июня 2023 15:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров отпустит лидеров сборной Украины: Мудрик и Трубин в списке
Тренировка сборной Украины. Фото Павла Кубанова (УАФ)
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выставит сильнейший состав команды на ближайшие отборочные поединки Евро-2024. "Сине-желтых" ждут важные матчи с Северной Македонией и Мальтой. 

Ребров не собирается отпускать игроков в молодежную сборную Украины, сообщает ТаТоТаке

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Сергей Ребров готовит сборную Украины к поединкам против команд, с которыми "сине-желтые" должны набрать максимум очков, чтобы не потерять шансы сыграть на Евро-2024. Уже в ближайшую пятницу наставника ждет первый официальный матч в роли главного тренера национальной команды. 

Принципиальность Реброва 

Наставник сборной Украины рассчитывает на всех игроков, которые оказались в заявке на июньские матчи команды. Он не отпустит никого из футболистов в расположение молодежной сборной Украины. Совсем скоро подопечные Руслана Ротаня сыграют в финальной часть молодежного Евро-2023. 

Сборная Украины
Ребров проводит тренировку. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Ближайшие матчи команды Реброва

  • 16.06 Северная Македония — Украина
  • 19.06 Украина — Мальта 

Руслан Ротань будет вынужден обойтись без некоторых лидеров команды во время подготовки к континентальному первенству. Вратарь Трубин, защитник Забарный, хавбеки Мудрик и Судаков, а также форвард Ванат останутся в главной команде страны как минимум до 20 июня. После этого Ребров отпустит их в "молодежку". 

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