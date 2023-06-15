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Ребров відпустить лідерів збірної України: Мудрик та Трубін у списку

15 червня 2023 15:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров відпустить лідерів збірної України: Мудрик та Трубін у списку
Тренування збірної України. Фото Павла Кубанова (УАФ)
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної України Сергій Ребров виставить найсильніший склад команди на найближчі відбіркові поєдинки Євро-2024. На "синьо-жовтих" чекають важливі матчі з Північною Македонією та Мальтою.

Ребров не збирається відпускати гравців до молодіжної збірної України, повідомляє ТаТоТаке.

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Сергій Ребров готує збірну України до поєдинків проти команд, із якими "синьо-жовті" мають набрати максимум очок, щоб не втратити шансів зіграти на Євро-2024. Вже найближчої п'ятниці на наставника чекає перший офіційний матч у ролі головного тренера національної команди.

Принциповість Реброва

Наставник збірної України розраховує на всіх гравців, які опинилися у заявці на червневі матчі команди. Він не відпустить нікого з футболістів до молодіжної збірної України. Незабаром підопічні Руслана Ротаня зіграють у фінальній частині молодіжного Євро-2023.

Збірна України
Ребров проводить тренування. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Найближчі матчі команди Реброва

  • 16.06 Північна Македонія — Україна
  • 19.06 Україна — Мальта

Руслан Ротань буде змушений обійтися без деяких лідерів команди під час підготовки до континентальної першості. Воротар Трубін, захисник Забарний, хавбеки Мудрик та Судаков, а також форвард Ванат залишаться у головній команді країни як мінімум до 20 червня. Після цього Ребров відпустить їх у "молодіжку".

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