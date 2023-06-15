Милевски пропустит матч сборной Украины против Северной Македонии

Благоя Милевски на пресс-конференции. Фото: ffm.mk

Сергей Ребров проведет первый официальный матч на посту главного тренера сборной Украины. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Северной Македонии.

Соперник сборной Украины накануне важного поединка потерял главного тренера, сообщает официальный сайт Федерации футбола Македонии.

Читайте также:

В пятницу, 16 июня, сборная Украины сыграет свой второй поединок в рамках отбора на чемпионат Европы-2024. Подопечным Сергея Реброва предстоит сыграть на выезде в Скопье против Северной Македонии.

Сергей Ребров недоволен игрой сборной Украины. Скриншот YouTube

Для Сергея Реброва это будет первый официальный матч во главе сборной Украины. Несколько дней назад он дебютировал в этой должности в выездном товарищеском поединке против Германии. Та игра завершилась со счетом 3:3.

Проблемы сборной Македонии

Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски не поможет своей команде в важном матче отбора на Евро-2024. В предыдущем поединке против Мальты (2:1) он был удален со скамейки запасных на 90-й минуте. Таким образом Милевски пропустит противостояние с Украиной.

Тренер сборной Македонии сможет наблюдать за игрой национальных команд с трибуны стадиона. Игрой хозяев поля будет руководить его помощник Роберт Стояновски.

За счет победы над Мальтой сборная Северной Македонии опережает Украину в турнирной таблице группы "С". Обе команды сыграли по одному матчу, но македонцы сумели набрать три очка. Украина начала с поражения от Англии (0:2).

Напомним, во втором полуфинале Лиги Наций Италия сыграет с Испанией.

Полузащитник Руслан Малиновский может перейти в известный клуб Бундеслиги.

Форвард Артем Довбик заменит известного форварда в топ-клубе.

Полузащитник Лука Модрич стал лучшим игроком матча с Нидерландами и рассказал о победе.