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Милевски пропустит матч сборной Украины против Северной Македонии

15 июня 2023 11:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Милевски пропустит матч сборной Украины против Северной Македонии
Благоя Милевски на пресс-конференции. Фото: ffm.mk
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сергей Ребров проведет первый официальный матч на посту главного тренера сборной Украины. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Северной Македонии.

Соперник сборной Украины накануне важного поединка потерял главного тренера, сообщает официальный сайт Федерации футбола Македонии

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В пятницу, 16 июня, сборная Украины сыграет свой второй поединок в рамках отбора на чемпионат Европы-2024. Подопечным Сергея Реброва предстоит сыграть на выезде в Скопье против Северной Македонии. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров недоволен игрой сборной Украины. Скриншот YouTube

Для Сергея Реброва это будет первый официальный матч во главе сборной Украины. Несколько дней назад он дебютировал в этой должности в выездном товарищеском поединке против Германии. Та игра завершилась со счетом 3:3. 

Проблемы сборной Македонии 

Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски не поможет своей команде в важном матче отбора на Евро-2024. В предыдущем поединке против Мальты (2:1) он был удален со скамейки запасных на 90-й минуте. Таким образом Милевски пропустит противостояние с Украиной. 

Тренер сборной Македонии сможет наблюдать за игрой национальных команд с трибуны стадиона. Игрой хозяев поля будет руководить его помощник Роберт Стояновски.

За счет победы над Мальтой сборная Северной Македонии опережает Украину в турнирной таблице группы "С". Обе команды сыграли по одному матчу, но македонцы сумели набрать три очка. Украина начала с поражения от Англии (0:2). 

Напомним, во втором полуфинале Лиги Наций Италия сыграет с Испанией. 

Полузащитник Руслан Малиновский может перейти в известный клуб Бундеслиги. 

Форвард Артем Довбик заменит известного форварда в топ-клубе. 

Полузащитник Лука Модрич стал лучшим игроком матча с Нидерландами и рассказал о победе. 

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