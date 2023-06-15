Модрич стал лучшим игроком матча с Нидерландами и рассказал о победе

Лука Модрич празднует победу. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич стал лучшим футболистом полуфинала Лиги Наций. Сборная Хорватии в напряженной борьбе с Нидерландами добыла путевку в финал турнира.

Модрич в этом противостоянии помог своей команде двумя результативными действиями, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca.

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В свои 37 лет Лука Модрич остается одним из лучших полузащитников мира. Хорватский ветеран быстро восстанавливается от травм, является незаменимым футболистом для мадридского "Реала" и национальной сборной.

В сезоне 2022/2023 Модрич забил за испанский клуб четыре мяча и сделал три результативные передачи. В матче за сборную Хорватии полузащитник добавил к этому еще гол и точный пас, а также заработанный пенальти.

Лука Модрич поздравляет партнеров по сборной. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Эмоции Модрича после победы

Команда Златко Далича обыграла Нидерланды в первом полуфинале Лиги Наций со счетом 4:2. После финального свистка ветеран был признан лучшим футболистом противостояния. Сам Модрич посвятил победу хорватским болельщикам.

"Без поддержки трибун нам было бы очень сложно. Нидерланды достойно сражались до последней минуты поединка. Но Хорватию было не остановить. Не знаю, откуда брались силы, но мы упорно шли и шли в атаку. Команда правильно реагировала на пропущенные мячи и добилась успеха", — рассказал Лука Модрич.

Напомним, во втором полуфинале Лиги Наций Италия сыграет с Испанией.

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