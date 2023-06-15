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Модрич став найкращим гравцем матчу з Нідерландами й розповів про перемогу

15 червня 2023 10:11
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Модрич став найкращим гравцем матчу з Нідерландами й розповів про перемогу
Лука Модрич святкує перемогу. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Хавбек мадридського "Реала" Лука Модрич став найкращим футболістом півфіналу Ліги Націй. Збірна Хорватії у напруженій боротьбі з Нідерландами виборола путівку до фіналу турніру.

Модрич у цьому протистоянні допоміг своїй команді двома результативними діями, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на Marca.

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У свої 37 років Лука Модрич залишається одним із найкращих півзахисників світу. Хорватський ветеран швидко відновлюється від травм, є незамінним футболістом для мадридського "Реала" та національної збірної.

У сезоні 2022/2023 Модрич забив за іспанський клуб чотири м'ячі та зробив три результативні передачі. У матчі за збірну Хорватії півзахисник додав ще гол і точний пас, а також зароблений пенальті.

Лука Модріч
Лука Модрич вітає партнерів зі збірної. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Емоції Модрича після перемоги

Команда Златка Даліча обіграла Нідерланди у першому півфіналі Ліги Націй з рахунком 4:2. Після фінального свистка ветеран був визнаний найкращим футболістом протистояння. Сам Модрич присвятив перемогу хорватським уболівальникам.

"Без підтримки трибун нам було б дуже складно. Нідерланди гідно билися до останньої хвилини поєдинку. Але Хорватію було не зупинити. Не знаю, звідки бралися сили, але ми вперто йшли та йшли в атаку. Команда правильно реагувала на пропущені м'ячі та досягла успіху", — розповів Лука Модрич.

Нагадаємо, у другому півфіналі Ліги Націй Італія зіграє з Іспанією.

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