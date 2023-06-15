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Манчини назвал преимущество Италии над Испанией в полуфинале Лиги Наций

15 июня 2023 09:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Манчини назвал преимущество Италии над Испанией в полуфинале Лиги Наций
Роберто Манчини советуется с помощниками. Фото: instagram.com/azzurri/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Наставник сборной Италии Роберто Манчини рассказал о готовности своей команды к полуфинальному матчу Лиги Наций. Соперником "скуадры адзурры" станет национальная команда Испании.

В интервью официальному сайту УЕФА Манчини подтвердил, что в Италии сделали ставку на победу в Лиге Наций. 

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Сборная Италии является действующим чемпионом континента после победы на Евро-2020. Но при этом "скуадра адзурра" не сумела квалифицироваться на чемпионат мира-2022 и пропустила Мундиаль в Катаре. Теперь команда делает ставку на победу в Лиге Наций, чтобы снова вернуться в список лучших сборных мира. 

Сложный матч для Италии 

Соперником команды Роберто Манчини по полуфиналу Лиги Наций станет сборная Испании. Победителя этой пары в финале турнира уже ждет сборная Хорватии, которая в тяжелом поединке сумела взять верх над Нидерландами.

Джанлуиджи Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма отбивает мяч. Фото: instagram.com/azzurri/

Манчини верит в то, что его подопечные сумеют обыграть испанцев. 

"Для сборной Италии является достижением находиться в числе четырех лучших команд Лиги Наций. Но наши амбиции заставляют хотеть большего. Мы уже справились со сложными соперниками в лице немцев, венгров и англичан. Теперь надо обыграть испанцев. 

Недавние неудачи мотивируют сборную Италии. Мы живем этим полуфиналом и больше всего мечтаем о победе. У команды есть правильный импульс, остается конвертировать его в хорошую игру на футбольном поле", — рассказал Роберто Манчини. 

Сборные Италии и Испании встретятся в Нидерландах в четверг, 15 июня. 

Напомним, полузащитник Руслан Малиновский может перейти в известный клуб Бундеслиги. 

Форвард Артем Довбик заменит известного форварда в топ-клубе. 

"Правительство" так называемой "ДНР" заявило, что вскоре "Шахтер" сможет вернуться на "Донбасс Арену". 

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