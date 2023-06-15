Манчини назвал преимущество Италии над Испанией в полуфинале Лиги Наций

Роберто Манчини советуется с помощниками. Фото: instagram.com/azzurri/

Наставник сборной Италии Роберто Манчини рассказал о готовности своей команды к полуфинальному матчу Лиги Наций. Соперником "скуадры адзурры" станет национальная команда Испании.

В интервью официальному сайту УЕФА Манчини подтвердил, что в Италии сделали ставку на победу в Лиге Наций.

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Сборная Италии является действующим чемпионом континента после победы на Евро-2020. Но при этом "скуадра адзурра" не сумела квалифицироваться на чемпионат мира-2022 и пропустила Мундиаль в Катаре. Теперь команда делает ставку на победу в Лиге Наций, чтобы снова вернуться в список лучших сборных мира.

Сложный матч для Италии

Соперником команды Роберто Манчини по полуфиналу Лиги Наций станет сборная Испании. Победителя этой пары в финале турнира уже ждет сборная Хорватии, которая в тяжелом поединке сумела взять верх над Нидерландами.

Джанлуиджи Доннарумма отбивает мяч. Фото: instagram.com/azzurri/

Манчини верит в то, что его подопечные сумеют обыграть испанцев.

"Для сборной Италии является достижением находиться в числе четырех лучших команд Лиги Наций. Но наши амбиции заставляют хотеть большего. Мы уже справились со сложными соперниками в лице немцев, венгров и англичан. Теперь надо обыграть испанцев.

Недавние неудачи мотивируют сборную Италии. Мы живем этим полуфиналом и больше всего мечтаем о победе. У команды есть правильный импульс, остается конвертировать его в хорошую игру на футбольном поле", — рассказал Роберто Манчини.

Сборные Италии и Испании встретятся в Нидерландах в четверг, 15 июня.

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