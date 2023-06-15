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Манчіні назвав перевагу Італії над Іспанією у півфіналі Ліги Націй

15 червня 2023 09:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Манчіні назвав перевагу Італії над Іспанією у півфіналі Ліги Націй
Роберто Манчіні радиться з помічниками. Фото: instagram.com/azzurri/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Наставник збірної Італії Роберто Манчіні розповів про готовність своєї команди до півфінального матчу Ліги Націй. Суперником "скуадри адзурри" стане національна команда Іспанії.

В інтерв'ю офіційному сайту УЄФА Манчіні підтвердив, що в Італії зробили ставку на перемогу у Лізі Націй.

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Збірна Італії є чинним чемпіоном континенту після перемоги на Євро-2020. Але при цьому "скуадра адзурра" не зуміла кваліфікуватися на чемпіонат світу-2022 та пропустила Мундіаль у Катарі. Тепер команда робить ставку на перемогу в Лізі Націй, щоб знову повернутися до списку найкращих збірних світу.

Складний матч для Італії

Суперником команди Роберто Манчіні з півфіналу Ліги Націй стане збірна Іспанії. На переможця цієї пари у фіналі турніру вже чекає збірна Хорватії, яка у важкому поєдинку зуміла взяти гору над Нідерландами.

Джанлуїджі Доннарумма
Джанлуїджі Доннарумма відбиває м'яч. Фото: instagram.com/azzurri/

Манчіні вірить у те, що його підопічні зможуть обіграти іспанців.

"Для збірної Італії є досягненням перебувати серед чотирьох найкращих команд Ліги Націй. Але наші амбіції змушують хотіти більшого. Ми вже впоралися зі складними суперниками в особі німців, угорців та англійців. Тепер треба обіграти іспанців.

Нещодавні невдачі мотивують збірну Італії. Ми живемо цим півфіналом і найбільше мріємо про перемогу. У команди є правильний імпульс, залишається конвертувати його у хорошу гру на футбольному полі", — розповів Роберто Манчіні.

Збірні Італії та Іспанії зустрінуться у Нідерландах у четвер, 15 червня.

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