Манчіні назвав перевагу Італії над Іспанією у півфіналі Ліги Націй
Наставник збірної Італії Роберто Манчіні розповів про готовність своєї команди до півфінального матчу Ліги Націй. Суперником "скуадри адзурри" стане національна команда Іспанії.
В інтерв'ю офіційному сайту УЄФА Манчіні підтвердив, що в Італії зробили ставку на перемогу у Лізі Націй.
Збірна Італії є чинним чемпіоном континенту після перемоги на Євро-2020. Але при цьому "скуадра адзурра" не зуміла кваліфікуватися на чемпіонат світу-2022 та пропустила Мундіаль у Катарі. Тепер команда робить ставку на перемогу в Лізі Націй, щоб знову повернутися до списку найкращих збірних світу.
Le parole del Ct Roberto #Mancini e Leonardo #Bonucci alla vigilia della gara di #NationsLeague contro la #Spagna 🎙️ #Nazionale— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) June 14, 2023
Складний матч для Італії
Суперником команди Роберто Манчіні з півфіналу Ліги Націй стане збірна Іспанії. На переможця цієї пари у фіналі турніру вже чекає збірна Хорватії, яка у важкому поєдинку зуміла взяти гору над Нідерландами.
Манчіні вірить у те, що його підопічні зможуть обіграти іспанців.
"Для збірної Італії є досягненням перебувати серед чотирьох найкращих команд Ліги Націй. Але наші амбіції змушують хотіти більшого. Ми вже впоралися зі складними суперниками в особі німців, угорців та англійців. Тепер треба обіграти іспанців.
Нещодавні невдачі мотивують збірну Італії. Ми живемо цим півфіналом і найбільше мріємо про перемогу. У команди є правильний імпульс, залишається конвертувати його у хорошу гру на футбольному полі", — розповів Роберто Манчіні.
Збірні Італії та Іспанії зустрінуться у Нідерландах у четвер, 15 червня.
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