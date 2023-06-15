Мілевскі пропустить матч збірної України проти Північної Македонії
Сергій Ребров проведе перший офіційний матч на посаді головного тренера збірної України. Супротивником "синьо-жовтих" стане національна команда Північної Македонії.
Суперник збірної України напередодні важливого поєдинку втратив головного тренера, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Македонії.
У п'ятницю, 16 червня, збірна України зіграє свій другий поєдинок у рамках відбору на чемпіонат Європи-2024. Підопічні Сергія Реброва мають зіграти на виїзді в Скоп'є проти Північної Македонії.
Для Сергія Реброва це буде перший офіційний матч на чолі збірної України. Декілька днів тому він дебютував на цій посаді у виїзному товариському поєдинку проти Німеччини. Та гра завершилась із рахунком 3:3.
Проблеми збірної Македонії
Головний тренер збірної Північної Македонії Благоє Мілевскі не допоможе своїй команді у важливому матчі відбору на Євро-2024. У попередньому поєдинку проти Мальти (2:1) його було вилучено з лави запасних на 90-й хвилині. Таким чином Мілевскі пропустить протистояння з Україною.
Тренер збірної Македонії зможе спостерігати за грою національних команд із трибуни стадіону. Граю господарів поля керуватиме його помічник Роберт Стояновскі.
Внаслідок перемоги над Мальтою збірна Північної Македонії випереджає Україну у турнірній таблиці групи "С". Обидві команди зіграли по одному матчу, але македонці зуміли набрати три очки. Україна розпочала з поразки від Англії (0:2).
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