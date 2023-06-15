Мілевскі пропустить матч збірної України проти Північної Македонії

Благоє Мілевскі на пресконференції. Фото: ffm.mk

Сергій Ребров проведе перший офіційний матч на посаді головного тренера збірної України. Супротивником "синьо-жовтих" стане національна команда Північної Македонії.

Суперник збірної України напередодні важливого поєдинку втратив головного тренера, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Македонії.

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У п'ятницю, 16 червня, збірна України зіграє свій другий поєдинок у рамках відбору на чемпіонат Європи-2024. Підопічні Сергія Реброва мають зіграти на виїзді в Скоп'є проти Північної Македонії.

Сергій Ребров незадоволений грою збірної України. Скріншот YouTube

Для Сергія Реброва це буде перший офіційний матч на чолі збірної України. Декілька днів тому він дебютував на цій посаді у виїзному товариському поєдинку проти Німеччини. Та гра завершилась із рахунком 3:3.

Проблеми збірної Македонії

Головний тренер збірної Північної Македонії Благоє Мілевскі не допоможе своїй команді у важливому матчі відбору на Євро-2024. У попередньому поєдинку проти Мальти (2:1) його було вилучено з лави запасних на 90-й хвилині. Таким чином Мілевскі пропустить протистояння з Україною.

Тренер збірної Македонії зможе спостерігати за грою національних команд із трибуни стадіону. Граю господарів поля керуватиме його помічник Роберт Стояновскі.

Внаслідок перемоги над Мальтою збірна Північної Македонії випереджає Україну у турнірній таблиці групи "С". Обидві команди зіграли по одному матчу, але македонці зуміли набрати три очки. Україна розпочала з поразки від Англії (0:2).

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