Мудрик або Циганков: хто став найкращим гравцем у грі з Північною Македонією

Циганков став автором вирішального голу. Фото: Reuters/Ognen Teofilovski

Збірна України змусила понервувати вболівальників, але здобула вольову перемогу над Північною Македонією у матчі кваліфікації Євро-2024 з рахунком 3:2. Оцінки різних аналітичних порталів у виборі найкращого гравця розділилися.

Михайло Мудрик та Віктор Циганков розділили між собою найвищі бали, передає портал Новини.LIVE.

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Свій 10-й гол у 46-му матчі за збірну України забив півзахисник Віктор Циганков, а асист йому зробив Михайло Мудрик. Гравець "Челсі" у цій зустрічі оформив перші два асисти у національній команді.

Показники на сайті Sofascore. Фото: скрін

Статистичний сайт SofaScore визнав саме Михайла найкращим гравцем у складі української команди, той отримав оцінку 7.8. 7.6 отримав Циганков, Судаков 7,3, а Забарний, який забив перший м'яч 7,0.

Показники на сайті Whoscore. Фото: скрін

А ось за версією WhoScored гравець матчу – Віктор Циганков, який забив один із голів та віддав асист. В нього бал 8,4. У Циганкова 8,0, а Коноплі, автора другого м’яча 7,6.

З найгіршим — без варіантів

Найнижчий рейтинг на обох порталах в Олександра Тимчика, якого було замінено після першого тайму. 5,9 на Sofascore та 5,8 на Whoscored.

У суперників найвища оцінка у Ельмаса – 7,7 на обох аналітичних сайтах. Найнижчий у захисника Мусліу, який заробив червону карту та воротаря Дімітрієвскі.

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