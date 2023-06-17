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Мудрик або Циганков: хто став найкращим гравцем у грі з Північною Македонією

17 червня 2023 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мудрик або Циганков: хто став найкращим гравцем у грі з Північною Македонією
Циганков став автором вирішального голу. Фото: Reuters/Ognen Teofilovski
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Збірна України змусила понервувати вболівальників, але здобула вольову перемогу над Північною Македонією у матчі кваліфікації Євро-2024 з рахунком 3:2. Оцінки різних аналітичних порталів у виборі найкращого гравця розділилися. 

Михайло Мудрик та Віктор Циганков розділили між собою найвищі бали, передає портал Новини.LIVE.

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Свій 10-й гол у 46-му матчі за збірну України забив півзахисник Віктор Циганков, а асист йому зробив Михайло Мудрик. Гравець "Челсі" у цій зустрічі оформив перші два асисти у національній команді.

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Показники на сайті Sofascore. Фото: скрін

Статистичний сайт SofaScore визнав саме Михайла найкращим гравцем у складі української команди, той отримав оцінку 7.8. 7.6 отримав Циганков, Судаков 7,3, а Забарний, який забив перший м'яч 7,0.

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Показники на сайті Whoscore. Фото: скрін

А ось за версією WhoScored гравець матчу – Віктор Циганков, який забив один із голів та віддав асист. В нього бал 8,4. У Циганкова 8,0, а Коноплі, автора другого м’яча 7,6.

З найгіршим — без варіантів

Найнижчий рейтинг на обох порталах в Олександра Тимчика, якого було замінено після першого тайму. 5,9 на Sofascore та 5,8 на Whoscored.

У суперників найвища оцінка у Ельмаса – 7,7 на обох аналітичних сайтах. Найнижчий у захисника Мусліу, який заробив червону карту та воротаря Дімітрієвскі.

Нагадаємо, півзахисник Руслан Маліновський може перейти до відомого клубу Бундесліги.

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Вінгер Михайло Мудрик розповів, яку команду хоче зіграти.

Воротар Анатолій Трубін розповів, що чекає на молодіжну збірну України на Євро-2023.

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