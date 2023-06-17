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Мудрик или Цыганков: кто стал лучшим игроком в игре с Северной Македонией

17 июня 2023 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Мудрик или Цыганков: кто стал лучшим игроком в игре с Северной Македонией
Цыганков стал автором решающего гола. Фото: Reuters/Ognen Teofilovski
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Сборная Украины заставила понервничать болельщиков, но одержала волевую победу над Северной Македонией в матче квалификации Евро-2024 со счетом 3:2. Оценки разных аналитических порталов в выборе лучшего игрока разделились.

Михаил Мудрик и Виктор Цыганков разделили между собой самые высокие баллы, передает портал Новини.LIVE.

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Свой 10-й гол в 46-м матче за сборную Украины забил полузащитник Виктор Цыганков, а ассист ему сделал Михаил Мудрик. Игрок "Челси" в этой встрече оформил первые два ассиста в национальной команде.

Украина
Показатели на сайте Sofascore. Фото: скрин

Статистический сайт SofaScore признал именно Михаила лучшим игроком в составе украинской команды, получивший оценку 7.8. 7.6 получил Цыганков, Судаков 7,3, а Забарный, забивший первый мяч, 7,0.

Украина
Показатели на сайте Whoscore. Фото: скрин

А вот по версии WhoScored лучший игрок матча — Виктор Цыганков, забивший один из голов и отдавший ассист. У него балл 8,4. У Цыганкова 8,0, а Конопля, автора второго мяча 7,6.

С наихудшим — без вариантов

Самый низкий рейтинг на обоих порталах у Александра Тимчика, который был заменен после первого тайма. 5,9 на Sofascore и 5,8 на Whoscored.

У соперников самая высокая оценка у Эльмаса — 7,7 на обоих аналитических сайтах. Самый низкий у защитника Муслиу, заработавшего красную карту и вратаря Димитриевски.

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