Мудрик или Цыганков: кто стал лучшим игроком в игре с Северной Македонией

Цыганков стал автором решающего гола. Фото: Reuters/Ognen Teofilovski

Сборная Украины заставила понервничать болельщиков, но одержала волевую победу над Северной Македонией в матче квалификации Евро-2024 со счетом 3:2. Оценки разных аналитических порталов в выборе лучшего игрока разделились.

Михаил Мудрик и Виктор Цыганков разделили между собой самые высокие баллы, передает портал Новини.LIVE.

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Свой 10-й гол в 46-м матче за сборную Украины забил полузащитник Виктор Цыганков, а ассист ему сделал Михаил Мудрик. Игрок "Челси" в этой встрече оформил первые два ассиста в национальной команде.

Показатели на сайте Sofascore. Фото: скрин

Статистический сайт SofaScore признал именно Михаила лучшим игроком в составе украинской команды, получивший оценку 7.8. 7.6 получил Цыганков, Судаков 7,3, а Забарный, забивший первый мяч, 7,0.

Показатели на сайте Whoscore. Фото: скрин

А вот по версии WhoScored лучший игрок матча — Виктор Цыганков, забивший один из голов и отдавший ассист. У него балл 8,4. У Цыганкова 8,0, а Конопля, автора второго мяча 7,6.

С наихудшим — без вариантов

Самый низкий рейтинг на обоих порталах у Александра Тимчика, который был заменен после первого тайма. 5,9 на Sofascore и 5,8 на Whoscored.

У соперников самая высокая оценка у Эльмаса — 7,7 на обоих аналитических сайтах. Самый низкий у защитника Муслиу, заработавшего красную карту и вратаря Димитриевски.

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