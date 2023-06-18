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Хорватия — Испания: где и когда смотреть финал Лиги наций

18 июня 2023 10:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Хорватия — Испания: где и когда смотреть финал Лиги наций
Хоселу принес победу Испании в полуфинале Лиги Наций. Фото: B/R Football
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Сегодня, 18 июня, в Роттердаме на стадионе Де Кейп состоится финальный поединок Лиги наций УЕФА . Встреча сборных Хорватии и Испании начнется в 21:45 по Киеву, а накануне в 16:00 за бронзу сыграют Италия и Нидерланды.

Где смотреть матчи и какие предматчевые расписания — в материале Новини.LIVE.

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Плей-офф Лиги наций УЕФА из-за скорости своего проведения практически не оставляет командам шансов на размышления и перенастройки — все как в финальном этапе Евро или Мундиале.

Команда Златко Далича была вынуждена добывать путевку в финал в овертайме против Нидерландов, так что лишний день отдыха теперь не кажется столь весомым преимуществом, как это могло бы быть.

Испании не понадобилось дополнительное время для того, чтобы одолеть команду Италии со счетом 2:1. Но решающий гол "Фурия Роха" провела лишь на последней минуте усилиями Хоселу и едва избежала решения судьбы в овертайме.

Одним из ключевых факторов в финале станет усталость игроков. Обе команды в составе футболистов, для которых финал Лиги наций —это уже матчи седьмого десятка игр в сезоне. Так что без ротации тренерам не обойтись, здесь и выйдет на первый план длина лавы для запасных и внутренние ресурсы.

При этом специалисты отмечают, что команде Луиса Энрике следует поработать над реализацией моментов. Особенно у Мораты такая проблема вышла на первый план.

Где и когда смотреть онлайн Хорватия — Испания

Поединки Лиги Наций транслирует медиасервис Megogo. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что также сегодня состоится матч за 3-е место между командой хозяев, Нидерландами, и командой чемпионов Европы — сборной Италии. Начало в 16.00. Этот матч обещает быть не менее интересным.

Напомним, полузащитник Руслан Малиновский может перейти в известный клуб Бундеслиги.

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