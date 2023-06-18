Хорватия — Испания: где и когда смотреть финал Лиги наций
Сегодня, 18 июня, в Роттердаме на стадионе Де Кейп состоится финальный поединок Лиги наций УЕФА . Встреча сборных Хорватии и Испании начнется в 21:45 по Киеву, а накануне в 16:00 за бронзу сыграют Италия и Нидерланды.
Где смотреть матчи и какие предматчевые расписания — в материале Новини.LIVE.
Плей-офф Лиги наций УЕФА из-за скорости своего проведения практически не оставляет командам шансов на размышления и перенастройки — все как в финальном этапе Евро или Мундиале.
Команда Златко Далича была вынуждена добывать путевку в финал в овертайме против Нидерландов, так что лишний день отдыха теперь не кажется столь весомым преимуществом, как это могло бы быть.
Special game tomorrow ❤️ pic.twitter.com/ALkwZpChQo— Ele 🙏🏼🇭🇷 (@EleModric) June 17, 2023
Испании не понадобилось дополнительное время для того, чтобы одолеть команду Италии со счетом 2:1. Но решающий гол "Фурия Роха" провела лишь на последней минуте усилиями Хоселу и едва избежала решения судьбы в овертайме.
Одним из ключевых факторов в финале станет усталость игроков. Обе команды в составе футболистов, для которых финал Лиги наций —это уже матчи седьмого десятка игр в сезоне. Так что без ротации тренерам не обойтись, здесь и выйдет на первый план длина лавы для запасных и внутренние ресурсы.
SPAIN WILL PLAY CROATIA IN THE NATIONS LEAGUE FINAL 💥 pic.twitter.com/wLS113Usk5— GOAL (@goal) Июнь 15, 2023
При этом специалисты отмечают, что команде Луиса Энрике следует поработать над реализацией моментов. Особенно у Мораты такая проблема вышла на первый план.
Где и когда смотреть онлайн Хорватия — Испания
Поединки Лиги Наций транслирует медиасервис Megogo. Начало в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, что также сегодня состоится матч за 3-е место между командой хозяев, Нидерландами, и командой чемпионов Европы — сборной Италии. Начало в 16.00. Этот матч обещает быть не менее интересным.
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