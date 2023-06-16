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Хоселу став героєм півфіналу Ліги Націй

16 червня 2023 07:20
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Дмитро Богомолов
Журналіст
Хоселу став героєм півфіналу Ліги Націй
Форвард "Еспаньйолу" вийшов на заміну та забив. Фото: Reuters/WOLFGANG RATTAY
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Неймовірну розв’язку подарували команди другого півфінального матчу Ліги Націй. Суперником Хорватії по фіналу стала команда Де Ла Фуенте, яка здолала чемпіонів Європи.

Все вирішив голу під саму завісу матчу, передає портал Новини.LIVE.

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На відміну від гри Хорватії з Нідерландами, команди одразу побігли в бій. Перший гол відбувся вже на третій хвилині. Бонуччі перед власним штрафним пішов обігравати Піно, утратив м’яч, а той переграв Доннаруму.

Вже через 8 хвилин "Скуадра Адзура" відігралась. Пенальті, яке привіз Ле Норман, зігравши рукою, реалізував Чіро Іммобіле. Майже через 10 хвилин Італія могла виходити вперед, однак, Давіде Фраттезі не пощастило. Він відзначився з положення поза грою.

Але вирішальне слово залишилось за господарями. Героєм зустрічі став нападник Еспаньйолу Хоселу, який забив третій гол в третьому матчі. Він вийшов на заміну та врятував "Фурію Роху" від овертайму. На 88-й хвилині нападник після удару Родрі вдало вискочив перед Доннаруммою, аби замкнути відскок від захисника та вивів іспанців у фінал Ліги Націй.

Кращим гравцем став Родрі, який показав високий відсоток точних пасів 96%, 120 разів був з м'ячем, 104 рази віддав партнерам та зробив 4 точних лонгболи.

Статистика матчу

Іспанія — Італія — 2:1

Голи: Піно, 3, Хоселу, 89 — Іммобіле, 11 (пен)

Іспанія: Сімон — Навас, Ле Норманн, Лапорт, Альба — Родрі, Меріно (Фабіан, 74) — Родріго (Асенсіо, 46), Гаві (Каналес, 68), Піно (Фаті, 74) — Мората (Хоселу, 83).

Італія: Доннарумма — Толой, Бонуччі (Дарміан, 46), Ачербі — Ді Лоренцо, Барелла, Фраттезі (Верратті, 76), Жоржиньйо (Крістанте, 61), Спинаццола (Дімарко, 46) — Дзаньоло, Іммобіле (К’єза, 61).

Попередження: Альба, Гаві, Мората — Іммобіле, Дзаньоло.

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