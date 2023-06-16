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Хоселу стал героем полуфинала Лиги Наций

16 июня 2023 07:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Хоселу стал героем полуфинала Лиги Наций
Форвард "Эспаньолу" вышел на замену и забил. Фото: Reuters/WOLFGANG RATTAY
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Невероятную развязку подарили команды второго полуфинального матча Лиги Наций. Соперником Хорватии по финалу стала команда Де Ла Фуэнте, одолевшая чемпионов Европы.

Все решил гол под самый занавес матча, передает портал Новини.LIVE.

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В отличие от игры Хорватии с Нидерландами команды сразу побежали в бой. Первый гол забили уже на третьей минуте. Бонуччи перед собственным штрафным пошел обыгрывать Пино, потерял мяч, а тот обыграл Доннаруму.

Уже через 8 минут "Скуадра Адзура" отыгралась. Пенальти, который принес Ле Норманом, сыграв рукой, реализовал Чиро Иммобиле. Спустя почти 10 минут Италия могла выходить вперед, однако, Давиде Фраттези не повезло. Он отличился из положения вне игры.

Но решающее слово осталось за хозяевами. Героем встречи стал нападающий Эспаньолу Хоселу, забивший третий гол в третьем матче. Он вышел на замену и спас "Фурию Роху" от овертайма. На 88-й минуте нападающий после удара Родри удачно выскочил перед Доннаруммой, чтобы заблокировать отскок от защитника и вывел испанцев в финал Лиги Наций.

Лучшим игроком стал Родри, показавший высокий процент точных пасов 96%, 120 раз был с мячом, 104 раза отдал партнерам и сделал 4 точных лонгбола.

Статистика матча

Испания — Италия — 2:1

Голы: Пино, 3, Хоселу, 89 — Иммобиле, 11 (пен)

Испания: Симон — Навас, Ле Норманн, Лапорт, Альба — Родри, Мерино (Фабиан, 74) — Родриго (Асенсио, 46), Гави (Каналес, 68), Пино (Фати, 74) — Мората (Хоселе, 83).

Италия: Доннарумма — Толой, Бонуччи (Дармиан, 46), Ачерби — Ди Лоренцо, Барелла, Фраттези (Верратти, 76), Жоржинье (Кристане, 61), Спинаццола (Димарко, 46) — Дзаньоло, Иммобил ).

Предупреждения: Альба, Гави, Мората – Иммобиле, Дзаньоло.

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