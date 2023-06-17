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Кейн збільшив свій рекорд голів у збірній Англії та зробив подарунки партнерам

17 червня 2023 13:13
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Кейн збільшив свій рекорд голів у збірній Англії та зробив подарунки партнерам
Гаррі Кейн забив 55-й гол за збірну Англії. Фото: Reuters/Lee Smith
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Збірна Англії впевнено здолала Мальту, забивши чотири м'ячі. Один з них на рахунку рекордсмена Кейна, який збільшив свій здобуток. Таким чином, Гаррі  забиває вже в 11-й грі кваліфікації на Євро поспіль. 

Як нападник віддячив партнерів з англійської збірної, в матеріалі Новини.LIVE.

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На черговий збір Кейн з'явився з подарунками для всієї команди та тренерського штабу. Кілька місяців тому він забив свій 54-й гол за збірну у відбірному матчі Євро-2024 проти Італії та обігнав Уейна Руні, який за свою кар'єру забив 53 голи за збірну Англії.

Harry Kane Record Breaker

Таким чином, нападник "Тоттенхема" став найкращим бомбардиром в історії своєї національної збірної, але він знає, що не зміг би досягти цього без допомоги товаришів по команді. Гравці отримали макети вінілової платівки з написом Harry Kane Record Breaker.

"Я не зміг би побити рекорд за кількістю голів без підтримки моїх товаришів за командою та менеджерів, які допомагали мені на цьому шляху. Цей подарунок — величезна подяка від мене всім, з ким я ділив роздягальню з моменту мого дебюту. Дякую", — написав Кейн у Twitter.

Нагадаємо, що Гаррі Кейн виступає за англійську збірну з 2015 року, тобто свій рекорд він поставив лише за вісім років, тоді як Руні знадобилися всі п'ятнадцять.

Гол у ворота Мальти став 55-м для форварда. Таким чином, Кейн забиває вже в 11-й грі кваліфікації на Євро поспіль. Ця серія розпочалася ще чотири роки тому — у березні 2019 року. Тоді нападник уразив ворота збірної Чехії, гра завершилася розгромом східноєвропейців — 5:0.

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