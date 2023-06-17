Кейн збільшив свій рекорд голів у збірній Англії та зробив подарунки партнерам

Гаррі Кейн забив 55-й гол за збірну Англії. Фото: Reuters/Lee Smith

Збірна Англії впевнено здолала Мальту, забивши чотири м'ячі. Один з них на рахунку рекордсмена Кейна, який збільшив свій здобуток. Таким чином, Гаррі забиває вже в 11-й грі кваліфікації на Євро поспіль.

Як нападник віддячив партнерів з англійської збірної, в матеріалі Новини.LIVE.

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На черговий збір Кейн з'явився з подарунками для всієї команди та тренерського штабу. Кілька місяців тому він забив свій 54-й гол за збірну у відбірному матчі Євро-2024 проти Італії та обігнав Уейна Руні, який за свою кар'єру забив 53 голи за збірну Англії.

Harry Kane Record Breaker

Таким чином, нападник "Тоттенхема" став найкращим бомбардиром в історії своєї національної збірної, але він знає, що не зміг би досягти цього без допомоги товаришів по команді. Гравці отримали макети вінілової платівки з написом Harry Kane Record Breaker.

"Я не зміг би побити рекорд за кількістю голів без підтримки моїх товаришів за командою та менеджерів, які допомагали мені на цьому шляху. Цей подарунок — величезна подяка від мене всім, з ким я ділив роздягальню з моменту мого дебюту. Дякую", — написав Кейн у Twitter.

I couldn't have broken the @England all-time goalscoring record without the support of my team-mates and managers who have helped me along the way. This gift is a massive thank you from me to all those who I've shared a changing room with since my debut. Thank you. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🦁🦁🦁 pic.twitter.com/B1ZHyvilSd — Harry Kane (@HKane) June 15, 2023

Нагадаємо, що Гаррі Кейн виступає за англійську збірну з 2015 року, тобто свій рекорд він поставив лише за вісім років, тоді як Руні знадобилися всі п'ятнадцять.

Harry Kane is the first player in England's national team history to score 50 competitive international goals.



Another record for the all-time top scorer. 📜 pic.twitter.com/wTVXl3xtti — Squawka (@Squawka) June 16, 2023

Гол у ворота Мальти став 55-м для форварда. Таким чином, Кейн забиває вже в 11-й грі кваліфікації на Євро поспіль. Ця серія розпочалася ще чотири роки тому — у березні 2019 року. Тоді нападник уразив ворота збірної Чехії, гра завершилася розгромом східноєвропейців — 5:0.

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