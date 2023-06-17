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Кейн увеличил свой рекорд голов в сборной Англии и сделал подарки партнерам

17 июня 2023 13:13
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Кейн увеличил свой рекорд голов в сборной Англии и сделал подарки партнерам
Гарри Кейн забил 55-й гол за сборную Англии. Фото: Reuters/Lee Smith
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Сборная Англии уверенно одолела Мальту, забив четыре мяча. Один из них на счету рекордсмена Кейна, увеличившего свое достижение. Таким образом, Гарри забивает уже в 11-й игре квалификации на Евро подряд.

Как нападающий отблагодарил партнеров по английской сборной, в материале Новини.LIVE.

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На очередной сбор Кейн явился с подарками всей команде и тренерскому штабу. Несколько месяцев назад он забил свой 54-й гол за сборную в отборочном матче Евро-2024 против Италии и обогнал Уэйна Руни, который за свою карьеру забил 53 гола за сборную Англии.

Harry Kane Record Breaker

Таким образом, нападающий "Тоттенхэма" стал лучшим бомбардиром в истории своей национальной сборной, но он знает, что не смог бы добиться этого без помощи товарищей по команде. Игроки получили макеты виниловой пластинки с надписью Harry Kane Record Breaker.

"Я не смог бы побить рекорд по количеству голов без поддержки моих товарищей по команде и менеджеров, которые помогали мне на этом пути. Этот подарок огромная благодарность от меня всем, с кем я делил раздевалку с момента моего дебюта. Спасибо", — написал Кейн в Twitter.

Напомним, что Гарри Кейн выступает за английскую сборную с 2015 года, то есть свой рекорд он поставил всего за восемь лет, тогда как Руни понадобилось все пятнадцать.

Гол в ворота Мальты стал 55-м для форварда. Таким образом, Кейн забивает уже в 11-й игре квалификации на Евро подряд. Эта серия началась еще четыре года назад — в марте 2019 года. Тогда нападающий поразил ворота сборной Чехии, игра завершилась разгромом восточноевропейцев — 5:0.

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