За день до боя атаковали мой университет: боец ММА Колесник о победе в США

Елена Колесник вышла в финал соревнований PFL. Фото: Елена Колесник

Боец смешанных единоборств Елена Колесник продолжает победную серию в международном турнире PFL, где главным призом является 1 миллион долларов. Но победа далась ей тяжело, ведь за день до боя оккупанты атаковали ракетами ее родное высшее учебное заведение в Одессе.

Об этом Елена рассказала в эксклюзивном интервью спортивному журналисту Новини.LIVE.

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"Было очень трудно настроиться, ведь за день до боя атаковали Политехнический университет, в котором я получила свое третье высшее образование. Макдональдс, в котором пила кофе после тренировок в спорткомплексе "Динамо". Было больно и страшно. Морально всегда тяжело, особенно когда это касается Одессы", — делится спортсменка.

Колесник победила японку Хигаши. Фото: Елена Колесник

Но, несмотря на такой психологический удар, одесситка все же победила в городе Атланта, Джорджия, США. Единогласным решением судей она одолела соперницу из Японии Йоко Хигаши.

Таким образом, Елена прошла в полуфинал турнира, который состоится сегодня в Нью-Йорке, в известной арене — Мэдисон Сквер Гарден.

Будет ли реванш с Пачеко

Соперницей Елены станет Чемпионка Мира ММА PFL 2022 — бразильянка Лариса Пачеко. Колесник уже сражалась с Пачеко дважды, и дважды бразильянка выигрывала у одесситки, но в этом году в другой весовой категории Елена обещает забрать реванш.

Одесситка попытается взять реванш у соперницы из Бразилии. Фото: Елена Колесник

Добавим, что украинка провела на профессиональном уровне 14 поединков в октагоне и одержала 9 побед. До этого она была чемпионкой мира по кикбоксингу, финалисткой Евро по тайбоксу и брала бронзу Чемпионата мира по муай-тай.

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