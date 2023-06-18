За день до боя атаковали мой университет: боец ММА Колесник о победе в США
Боец смешанных единоборств Елена Колесник продолжает победную серию в международном турнире PFL, где главным призом является 1 миллион долларов. Но победа далась ей тяжело, ведь за день до боя оккупанты атаковали ракетами ее родное высшее учебное заведение в Одессе.
Об этом Елена рассказала в эксклюзивном интервью спортивному журналисту Новини.LIVE.
"Было очень трудно настроиться, ведь за день до боя атаковали Политехнический университет, в котором я получила свое третье высшее образование. Макдональдс, в котором пила кофе после тренировок в спорткомплексе "Динамо". Было больно и страшно. Морально всегда тяжело, особенно когда это касается Одессы", — делится спортсменка.
Но, несмотря на такой психологический удар, одесситка все же победила в городе Атланта, Джорджия, США. Единогласным решением судей она одолела соперницу из Японии Йоко Хигаши.
Таким образом, Елена прошла в полуфинал турнира, который состоится сегодня в Нью-Йорке, в известной арене — Мэдисон Сквер Гарден.
Будет ли реванш с Пачеко
Соперницей Елены станет Чемпионка Мира ММА PFL 2022 — бразильянка Лариса Пачеко. Колесник уже сражалась с Пачеко дважды, и дважды бразильянка выигрывала у одесситки, но в этом году в другой весовой категории Елена обещает забрать реванш.
Добавим, что украинка провела на профессиональном уровне 14 поединков в октагоне и одержала 9 побед. До этого она была чемпионкой мира по кикбоксингу, финалисткой Евро по тайбоксу и брала бронзу Чемпионата мира по муай-тай.
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