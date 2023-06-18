Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow За день до бою атакували мій університет: бійчиня ММА Колесник про перемогу в США arrow

За день до бою атакували мій університет: бійчиня ММА Колесник про перемогу в США

18 червня 2023 17:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
За день до бою атакували мій університет: бійчиня ММА Колесник про перемогу в США
Олена Колесник вийшла у фінал змагань PFL. Фото: Олена Колесник
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Бійчиня змішаних єдиноборств Олена Колесник продовжує переможну серію в міжнародному турнірі PFL, де головним призом є 1 мільйон доларів. Але перемога далась їй важко, адже за день до бою окупанти атакували ракетами її рідний вищий навчальний заклад в Одесі.

Про це Олена розповіла в ексклюзивному інтерв’ю спортивному журналісту Новини.LIVE.

Читайте також:

"Було дуже важко налаштуватись, адже за день до бою атакували Політехнічний університет, в якому я отримала свою третю вищу освіту, Макдональдс, в якому пила каву після тренувань у спорткомплексі "Динамо". Було боляче та страшно. Морально завжди важко, особливо коли це стосується Одеси", — ділиться спортсменка.

колесник
Колесник перемогла японку Хігаші. Фото: Олена Колесник

Але незважаючи на такий психологічний удар, одеситка все ж перемогла у місті Атланта, Джорджія, США. Одноголосним рішенням суддів вона здолала суперницю з Японії Йоко Хігаші. 

Таким чином Олена пройшла у півфінал турніру, який відбудеться сьогодні у Нью-Йорку, у відомій арені — Медісон Сквер Гарден. 

Чи буде реванш з Пачеко

Суперницею Олени стане Чемпіонка Світу ММА PFL 2022 — бразилійка Лариса Пачеко. Колесник вже билася з Пачеко двічі та двічі бразилійка вигравала в одеситки, але цього року в іншій ваговій категорії Олена обіцяє забрати реванш.

колесник
Одеситка спробує взяти реванш у суперниці з Бразилії. Фото: Олена Колесник

Додамо, що українка провела на професійному рівні 14 поєдинкыв в октагоні та здобула 9 перемог. До цього вона була чемпіонкою світу з кікбоксингу, фіналісткою Євро з тайбоксу та брала бронзу Чемпіонату світу з муай-тай. 

У рамках кваліфікації Євро-2024 пройшли матчі у групах A,E,G,F,J. Цього разу також не обійшлося без сенсацій

Сьогодні, 18 червня, у Роттердамі на стадіоні Де Кейп відбудеться фінальний поєдинок Ліги націй УЄФА. Де та коли дивитися матч Хорватія — Іспанія — у матеріалі Новини.LIVE.

Нагадаємо, півзахисник Руслан Маліновський може перейти до відомого клубу Бундесліги.

Одна з українок припинила виступи у Бірмінгемі, але через поразку іншій українській тенісистці у кваліфікації 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB