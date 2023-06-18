За день до бою атакували мій університет: бійчиня ММА Колесник про перемогу в США

Олена Колесник вийшла у фінал змагань PFL. Фото: Олена Колесник

Бійчиня змішаних єдиноборств Олена Колесник продовжує переможну серію в міжнародному турнірі PFL, де головним призом є 1 мільйон доларів. Але перемога далась їй важко, адже за день до бою окупанти атакували ракетами її рідний вищий навчальний заклад в Одесі.

Про це Олена розповіла в ексклюзивному інтерв’ю спортивному журналісту Новини.LIVE.

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"Було дуже важко налаштуватись, адже за день до бою атакували Політехнічний університет, в якому я отримала свою третю вищу освіту, Макдональдс, в якому пила каву після тренувань у спорткомплексі "Динамо". Було боляче та страшно. Морально завжди важко, особливо коли це стосується Одеси", — ділиться спортсменка.

Колесник перемогла японку Хігаші. Фото: Олена Колесник

Але незважаючи на такий психологічний удар, одеситка все ж перемогла у місті Атланта, Джорджія, США. Одноголосним рішенням суддів вона здолала суперницю з Японії Йоко Хігаші.

Таким чином Олена пройшла у півфінал турніру, який відбудеться сьогодні у Нью-Йорку, у відомій арені — Медісон Сквер Гарден.

Чи буде реванш з Пачеко

Суперницею Олени стане Чемпіонка Світу ММА PFL 2022 — бразилійка Лариса Пачеко. Колесник вже билася з Пачеко двічі та двічі бразилійка вигравала в одеситки, але цього року в іншій ваговій категорії Олена обіцяє забрати реванш.

Одеситка спробує взяти реванш у суперниці з Бразилії. Фото: Олена Колесник

Додамо, що українка провела на професійному рівні 14 поєдинкыв в октагоні та здобула 9 перемог. До цього вона була чемпіонкою світу з кікбоксингу, фіналісткою Євро з тайбоксу та брала бронзу Чемпіонату світу з муай-тай.

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