Євро-2024: Австрія відібрала очки у Бельгії, Португалія розбила Боснію та Герцеговину

Португалія перемогла Боснію та Герцеговину. Фото: EPA

У рамках кваліфікації Євро-2024 пройшли матчі у групах A,E,G,F,J. Цього разу також не обійшлося без сенсацій, оскільки Бельгія втратила очки з Австрією, а гол Ерлінга Холланда не допоміг Норвегії вдома обіграти Шотландію.

Огляд матчів відбірного етапу у матеріалі Новини.LIVE.

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Зазначимо, що в рамках ігрового дня Грузії вдалося усунути Іспанію з другого місця в групі, а Люксембург вперше в історії здолав Ліхтенштейн.

Група А: Шотландія створила диво в матчі з Норвегією, Грузія вирвала перемогу над Кіпром

Норвегія у статусі лідера приймала Шотландію. Перед третім туром у Холанда та Ко було одне очко в активі і їм потрібна була перемога. Тому команда більше атакувала, контролювала м'яч та була по воротах.

На 61-й хвилині Холанд реалізував пенальті та вивів команду вперед. Матч йшов до логічної перемоги норвежців, поки на 87-й хвилині Ліндон Дайкс не зрівняв рахунок, а Кенні Маклін за кілька хвилин не приніс перемогу Шотландії.

Норвегія — Шотландія — 1:2

Гол: Холанд, 61 (п) — Дайкс, 87, Маклін, 89

Грузія у своєму матчі зіграла проти аутсайдера групи Кіпру. На 31-й хвилині матчу м'яч забив Жорж Мікаутадзе. Однак невдовзі господарі відновили паритет після того, як Іоанніс Піттас реалізував пенальті. Наприкінці матчу грузинам приніс перемогу Зуріко Давіташвілі.

На даний момент Шотландія з трьома перемогами лідирує в групі А. Грузія обійшла Іспанію і стала другою. Дивно бачити серед аутсайдерів Норвегію, яка має після трьох матчів один бал.

Кіпр — Грузія — 1:2

Голи: Піттас, 38 (п) — Мікаутадзе, 31, Давіташвілі, 84

Група Е: Чехія розгромила Фарерські острови, Албанія впевнено обіграла Молдову

Чехія в гостях обіграла Фарерські острови завдяки голу Ладислава Крейчі та дублю Вацлава Черні. Перемога дозволила команді зайняти перше місце в групі, випередивши Польщу на 4 бали. При цьому у поляків є матч в запасі.

Фарерські острови — Чехія — 0:3

Голи: Крейчі, 15, Черні, 44, 75

Албанія дома приймала Молдову. Очікувався більш легкий матч ніж вийшов насправді. Господарі поля змогли відкрити рахунок лише у другому таймі після удару Ясіра Асані на 52-й хвилині. Подвоїв перевагу господарів Недім Байрамі. Після матчу албанці одноосібно зайняли третє місце в групі.

Албанія — Молдова — 2:0

Голи: Асані, 52, Байрамі, 76

Група G: Всі команди розписали мирові

Литва дома приймала Болгарію й вже повірила у перемогу на 15-й хвилині, коли Едвінас Гірдвайніс відкрив рахунок. Щастя продовжувалось близько двух хвилин. Рівно до моменту, коли Юстас Ласіцкас не отримав червону картку. Отримавши перевагу болгари змогли лише зрівняли рахунок зусиллями Мартіна Пєткова, але не більше.

Литва — Болгарія — 1:1

Голи: Гірдвайніс, 15 — Петков, 27

В матчі Чорногорії та Угорщини глядачі не побачили забитих голів, та й матч був сумним. Угорці дуже впевнено контролювали м’яч, але за 90 хвилин лише раз пробили в отвір воріт. Чорногорці при відсотку володіння 35% нанесли 14 ударів, з яких три у отвір.

В групі Угорщина та Чорногорія наразі йдуть на 2-му та 3-му місцях з однаковою кількістю набраних очок. Але у балканців на один матч більше.

Чорногорія — Угорщина — 0:0

Група F: Бельгія втратила важливі очки, але не все так критично

Бельгія зустрілася з командою Австрії, яка є їх головним конкурентом на груповому етапі. Проблеми у фаворитів почалися ще в першому таймі після автоголу Ореля Мангали.

Австрія відома як міцна команда, захист якої дуже важко пройти. Вдалося це лише Ромелу Лукаку, але на перемогу у бельгійців сил забракло.

Наразі в групі лідирує Австрія, у якої 7 очок. У Бельгії 4 бала, але один матч в запасі.

Бельгія — Австрія — 1:1

Голи: Лукаку, 62 — Мангала, 22 (авт.)

В протистоянні аутсайдерів Азербайджан та Естонія заграли внічию. Спершу рахунок відкрив естонський форвард Рауно Саппінен, а у другому таймі відновив паритет азербайджанський футболіст українського походження Антон Кривоцюк. Після матчу команди продовжують займати останні два місця в групі.

Азербайджан — Естонія — 1:1

Голи: Кривоцюк, 62 — Саппінен, 27

Група J: Історична перемога Люксембурга, Словаччина та Португалія також виграли

Як не дивно, але Люксембург, який за останні роки став середняком європейського футболу, раніше не перемагав Ліхтенштейн. Але голи Данела Сінані та досі ще київського динамівця Жерсона Родрігеса змінили ситуацію. Перемога дозволила люксембуржцям одноосібно займати третє місце в групі.

Люксембург — Ліхтенштейн — 2:0

Голи: Сінані, 59, Родрігес, 89

Словаччина на виїзді здолала Ісландію. Цікаво, зо гості самі забили лише один м’яч у виконанні Юрая Куцки. Друге взяття воріт стало автоголом від Хердура Магнуссона. У ісландців забив Альфред Фіннбогассон.

Ісландія — Словаччина — 1:2

Голи: Фіннбогассон, 40 (п) — Куцка, 27, Магнуссон, 70 (авт)

Португалія як одноосібний фаворит групи не мав проблем з Боснією та Герциговино. В кінці першого тайму Бернарду Сілва забив після пасу Бруно Фернандеша. У другій половині матчу сам півзахисник "МЮ" забив, а в доданий час він оформив дубль.

Португалія — Боснія і Герцеговина — 3:0

Голи: Бернарду, 45, Фернандеш, 77, 90+3