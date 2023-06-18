Евро-2024: Австрия отобрала очки у Бельгии, Португалия разбила Боснию и Герцеговину

Португалия победила Боснию и Герцеговину. Фото: EPA

В рамках квалификации Евро-2024 прошли матчи в группах A, E, G, F, J. В этот раз тоже не обошлось без сенсаций, поскольку Бельгия потеряла очки с Австрией, а гол Эрлинга Холланда не помог Норвегии дома обыграть Шотландию.

Обзор матчей отборочного этапа в материале Новини.LIVE.

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Отметим, что в рамках игрового дня Грузии удалось снести Испанию со второго места в группе, а Люксембург впервые в истории одолел Лихтенштейн.

Группа А: Шотландия совершила чудо в матче с Норвегией, Грузия вырвала победу над Кипром

Норвегия в статусе фаворита принимала Шотландию. Перед третьим туром у Холанда и Ко было одно очко в активе, и им нужна была победа. Потому команда больше атаковала, контролировала мяч и била по воротам.

На 61-й минуте Холанд реализовал пенальти и вывел команду вперед. Матч шел к логической победе норвежцев, пока на 87-й минуте Линдон Дайкс не сравнял счет, а Кенни Маклин через несколько минут не принес победу Шотландии.

Норвегия — Шотландия — 1:2

Гол: Холланд, 61 (п) — Дайкс, 87, Маклин, 89

Грузия в своем матче сыграла против аутсайдера группы Кипра. На 31-й минуте матча мяч забил Жорж Микаутадзе. Однако вскоре хозяева восстановили паритет после того, как Иоаннис Питтас реализовал пенальти. В конце матча грузинам принес победу Зурико Давиташвили.

В настоящее время Шотландия с тремя победами лидирует в группе А. Грузия обошла Испанию и стала второй. Удивительно видеть среди аутсайдеров Норвегию, у которой после трех матчей один балл.

Кипр — Грузия — 1:2

Голы: Питтас, 38 (п) — Микаутадзе, 31, Давиташвили, 84

Группа Е: Чехия разгромила Фарерские острова, Албания уверенно обыграла Молдову

Чехия в гостях обыграла Фарерские острова благодаря голу Ладислава Крейчи и дублю Вацлава Черни. Победа позволила команде занять первое место в группе, опередив Польшу на 4 балла. При этом у поляков есть матч в запасе.

Фарерские острова — Чехия — 0:3

Голы: Крейчи, 15, Черные, 44, 75

Албания принимала Молдову. Ожидался более легкий матч, чем вышел на самом деле. Хозяева поля смогли открыть счет только во втором тайме после удара Ясира Асани на 52-й минуте. Удвоил преимущество хозяев Недим Байрами. После матча албанцы единолично заняли третье место в группе.

Албания — Молдова — 2:0

Голы: Асани, 52, Байрами, 76

Группа G: Все команды расписали мировые

Литва дома принимала Болгарию и уже поверила в победу на 15-й минуте, когда Эдвинас Гирдвайнис открыл счет. Счастье продолжалось около двух минут. Ровно до того момента, когда Юстас Ласицкас не увидел перед собой красную карточку. Получив преимущество болгары смогли лишь сравнявшие счет усилиями Мартина Петкова, но не более.

Литва — Болгария — 1:1

Голы: Гирдвайнис, 15 — Петков, 27

В матче Черногории и Венгрии зрители не увидели забитых голов, да и матч был грустным. Венгры очень уверенно контролировали мяч, но за 90 минут лишь раз пробили в рамку ворот. Черногорцы при проценте владения 35% нанесли 14 ударов, из которых три в створ.

В группе Венгрия и Черногория сейчас идут на 2-м и 3-м местах с одинаковым количеством набранных очков. Но у балканцев на один матч больше.

Черногория — Венгрия — 0:0

Группа F: Бельгия потеряла важные очки, но не все так критично

Бельгия встретилась с командой Австрии, являющейся их главным конкурентом на групповом этапе. Проблемы у фаворитов начались еще в первом тайме после автогола Ореля Мангалы.

Австрия известна как крепкая команда, защита которой очень тяжело пройти. Удалось это только Ромелу Лукаку, но на победу у бельгийцев сил не хватило.

В настоящее время в группе лидирует Австрия, у которой 7 очков. У Бельгии 4 балла, но один матч в запасе.

Бельгия — Австрия — 1:1

Голы: Лукаку, 62 — Мангала, 22 (авт.)

В противостоянии аутсайдеров Азербайджан и Эстония заиграли вничью. Сначала счет открыл эстонский форвард Рауно Саппинен, а во втором тайме восстановил паритет азербайджанский футболист украинского происхождения Антон Кривоцюк. После матча команды продолжают занимать последние два места в группе.

Азербайджан — Эстония — 1:1

Голы: Кривоцюк, 62 — Саппинен, 27

Группа J: Историческая победа Люксембурга, Словакия и Португалия тоже выиграли

Как ни странно, но Люксембург, ставший за последние годы середняком европейского футбола, раньше не побеждал Лихтенштейн. Но голы Данела Синани и до сих пор еще киевского динамовца Жерсона Родригеса изменили ситуацию. Победа позволила люксембуржцам единолично занять третье место в группе.

Люксембург — Лихтенштейн — 2:0

Голы: Синани, 59, Родригес, 89

Словакия на выезде одолела Исландию. Интересно, что гости сами забили лишь один мяч в исполнении Юрая Куцки. Второе взятие ворот стало автоголом от Хердура Магнуссона. У исландцев реализовал пенальти Альфред Финнбогассон.

Исландия — Словакия — 1:2

Голы: Финнбогассон, 40 (п) - Куцка, 27, Магнуссон, 70 (авт)

Португалия как единоличный фаворит группы не имел проблем с Боснией и Герциговино. В конце первого тайма Бернарду Силву забил после паса Бруно Фернандеша. Во второй половине матча сам полузащитник "МЮ" забил, а в добавленное время он оформил дубль.

Португалия — Босния и Герцеговина — 3:0

Голы: Бернарду, 45, Фернандеш, 77, 90+3