На UFC українець Бондар знепритомнів, а в мейнівенті Канноньє знищив Ветторі

Українець відвернувся від удару суперника. Фото: UFC

У ніч на 18 червня пройшов турнір UFC on ESPN 47 у Лас-Вегасі, штат Невада, США. У головній події шоу американський середньоваговик Джаред Канноньє переміг італійця Марвіна Ветторі.

У рамках шоу також свій бій провів українець Денис Бондарь, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Загалом у рамках шоу пройшло дванадцять поєдинків, з яких шість завершилися достроково, п'ять рішенням суддів і один визнаний таким, що не відбувся.

Веттори відбивається від Канноньє. Фото: mmajunkie.usatoday.com

Канноньє — Ветторі

Починаючи з перших секунд поєдинку Канноньє почав пресингувати суперника, розбиваючи того у стійці. Однак, у Ветторі надто міцна голова, через що удари американця не завдавали йому великої шкоди. Італієць у відповідь бив рідше, але Джаред відчував ці дотики.

У другому раунді Канноньє заволодів ініціативою і вже почав позначатися на Ветторі тоннаж пропущених ударів. У третій п'ятихвилинці італієць спробував реваншуватися, але знову суперник був успішнішим у стійці.

У четвертому раунді Ветторі пішов уперед, вплутувався в рубки, але як йому щось вдавалося, то суперник переводив у партер. Таким чином, Канноньє збив активність Марвіна в атаці.

П'ятий раунд запам'ятався тим, що Канноньє домінував та закріпив свою перемогу. Судді віддали Джареду перемогу: 50-45, 50-45, 50-45.

Поразка Бондаря

Бондар зустрівся у поєдинку з американцем Карлосом Ернандесом.

Українець по ходу поєдинку трохи поступався супернику, але не можна було сказати, що бій був одностороннім. У третьому раунді, на останній секунді бою, бійці зіткнулися головами і Бондар знепритомнів. Рефері одразу ж зупинив бій.

OMG



CARLOS HERNANDEZ THROWS MASSIVE ELBOWS WHILE DENYS BONDAR IS UNCONSCIOUS pic.twitter.com/VFJLsbKxMb - Charles Oliveira Stan (@MMA_Burner941) June 18, 2023

Через те, що торкання головами було ненавмисним, то судді підрахували оцінки та дали Ернандесу перемогу технічним рішенням: 30-27, 30-27, 29-28.

Результати UFC on ESPN 47

Основний кард:

Джаред Канноньє переміг Марвіна Ветторі одноголосним рішенням суддів

Арман Царукян переміг Хоакіма Сільву технічним нокаутом у 3-му раунді

Армен Петросян переміг Крістіана Данкана одноголосним рішенням суддів

Пет Сабатіні переміг Лукаса Алмейду задушливим прийомом у 2-му раунді

Мануель Торрес переміг Ніколаса Мотту нокаутом у 1-му раунді

Ніколас Далбі переміг Мусліма Саліхова одноголосним рішенням суддів

Попередній кард:

Алессандро Коста переміг Джиммі Фліка технічним нокаутом у 1-му раунді

Кунг Хо Канг переміг Крістіана Куїнонезу задушливим прийомом у 1-му раунді

Карлос Ернандес переміг Дениса Бондаря технічним рішенням у 3-му раунді після зіткнення головами

Тереза Бледа переміг Габріелла Фернандеса одноголосним рішенням суддів

Бій Даніель Аргуета і Ронні Лоуренс визнаний таким, що не відбувся

Модестас Букаускас переміг Зака Пауга одноголосним рішенням суддів

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