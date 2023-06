Найкраща бійчиня в історії UFC завершила кар'єру

Нуньєс попрощалася з кар'єрою. Фото: скріншот

Минулого вікенду в канадському Ванкувері відбувся великий турнір UFC 289. У головній події шоу чемпіонка в найлегшій і напівлегкій вагах Аманда Нуньєс билася з претенденткою Ірен Алданою з Мексики.

Бій завершився впевненою перемогою Нуньєс, повідомляє портал Новини.LIVE.

Нуньєс усі п'ять раундів контролювала хід бою, розбиваючи свою суперницю як у стійці, так і в партері. При цьому найкраща бійчиня в історії MMA пропустила лише кілька значних ударів. Після бою рахунок на картках суддів був розгромний: 50-44, 50-43, 50-43.

Після бою з Алданою Нуньєс поклала на підлогу Октагону два чемпіонські титули і повідомила, що йде. 35-річна Нуньєс заявила, що має намір більше приділяти часу своїй родині.

"Я зрівнялася з Андерсоном Сілвою за кількістю захистів титулу. Тому це ідеальний день для завершення кар'єри та того, щоб піти будучи щасливою.

Моя мати давно просила мене завершити кар'єру. Плюс моя дружина Ніна, з якою ми разом через багато чого пройшли, зараз вона вагітна, тож я вирішила зупинитися", — сказала Аманда.

Дівчина зазначила, що після спорту має намір подорожувати, хоче частіше бути із сім'єю у Бразилії, яку вона залишила у дуже молодому віці.

Також Нуньєс подякувала президенту UFC Дейні Уайту за підтримку в ході кар'єри.

"Я родом з невеликого містечка Бразилії, яке називає Пожука. Ніхто не знає, що це за місто. Але я дісталася досі і стала чемпіонкою. завоюйте пояс, окей?" — додала Нуньєс.

У професійному MMA Нуньєс дебютувала у 2008-му році і з того часу виграла 23 бої, ще 5 програла. Аманда за кар'єру перемагала таких зірок як Ронду Роузі, Мішу Тейт, Валентину Шевченку та Холлі Холм. Але найбільшим досягненням у її кар'єрі стала перемога нокаутом у першому раунді над легендарною Кріс "Сайборг" Джустіно.

