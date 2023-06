Лучшая девушка-боец в истории UFC завершила карьеру

Нуньес попрощалась с карьерой. Фото: скриншот

В прошедший уик-энд в канадском Ванкувере прошел большой турнир UFC 289. В главном событии шоу чемпионка в легчайшем и полулегком весах Аманда Нуньес дралась с претенденткой Ирен Алданой из Мексики.

Бой завершился уверенной победой Нуньес, сообщает портал Новини.LIVE.

Нуньес все пять раундов контролировала ход боя, разбивая свою соперницу как в стойке, так и в партере. При этом лучшая девушка-боец в истории MMA пропустила лишь несколько значимых удара. После боя счет на карточках судей был разгромным: 50-44, 50-43, 50-43.

После боя с Алданой Нуньес положила на настил Октагона два чемпионских титула и сообщила, что уходит. 35-летняя Нуньес заявила, что намерена больше уделять времени своей семье.

"Я сравнялась с Андерсоном Силвой по числу защит титула. Поэтому это идеальный день для завершения карьеры и ухода, будучи счастливой.

Моя мама давно просила меня завершить карьеру. Плюс моя супруга Нина, с которой мы вместе через многое прошли, сейчас она беременна, так что я решила остановиться", — сказала Аманда.

Девушка отметила, что после спорта намерена путешествовать, хочет чаще быть с семьей в Бразилии, которую она покинула в очень молодом возрасте.

ABSOLUTE DOMINATION from The Lioness Amanda Nunes showed us why she's the GOAT with a resounding title defense over Irene Aldana! #UFC289 #AndStill pic.twitter.com/uFVdgyNdTm

Также Нуньес поблагодарила президента UFC Дэйну Уайта за поддержку по ходу карьеры.

"Я родом из небольшого городка Бразилии, который называет Пожука. Никто не знает, что это за город. Но я добралась досюда и стала чемпионкой. И сейчас в UFC больше нет чемпионов из Бразилии, так что, бразильские бойцы, возьмите себя в руки и завоюйте пояс, окей?" — добавила Нуньес.

В профессиональном MMA Нуньес дебютировала в 2008-м году и с тех пор выграла 23 боя, еще 5 проиграла. Аманда за карьеру побеждала таких звезд как Ронду Роузи, Мишу Тэйт, Валентину Шевченко и Холли Холм. Но самым большим достижением в ее карьере стала победа нокаутом в первом раунде над легендарной Крис "Сайборг" Джустино.

Amanda Nunes knocking out the former UFC women's featherweight champ, Cris Cyborg, to become double champion will forever be my favorite moment of Nunes. Nobody has ever KO'd Cyborg until Nunes fought her. What a career for the #UFC289 pic.twitter.com/8NM71tUrMX