На UFC украинец Бондарь потерял сознание, а в мейнивенте Каннонье уничтожил Веттори

Украинец увернулся от удара соперника. Фото: UFC

В ночь на 18 июня прошел турнир UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В главном событии шоу амеркианский средневес Джаред Каннонье победил итальянца Марвина Веттори.

В рамках шоу также свій бой провел украинец Денис Бондарь, сообщает портал Новини.LIVE.

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Всего в рамках шоу прошло двенадцать поединков, из которых шесть завершились досрочно, пять решением судей и один признан несостоявшимся.

Веттори отбивается от Каннонье. Фото: mmajunkie.usatoday.com

Каннонье — Веттори

Начиная с первых секунд поединка Каннонье принялся прессинговать соперника, разбивая того в стойке. Однако у Веттори чрезвічайно крепкая голова, из-за чего удары американца не причиняли ему большого ущерба. Итальянец в ответ бил реже, но Джаред чувствовал эти прикосновения.

Во втором раунде Каннонье завладел инициативой и уже начал сказываться на Веттори тоннаж пропущенных ударов. В третьей пятиминутке итальянец попытался реваншироваться, но снова соперник был успешнее в стойке.

В четвертом раунде Веттори пошел вперед, ввязывался в рубки, но как только ему что-то удавалось, то соперник переводил в партер. Таким образом Каннонье сбил активность Марвина в атаке.

Пятый раунд запомнился тем, что Каннонье доминировал и закрепил свою победу. Судьи отдали Джареду победу: 50-45, 50-45, 50-45.

Поражение Бондаря

Бондарь встретился в поединке с американцем Карлосом Эрнандесом.

Украинец по ходу поединка немного уступал сопернику, но нельзя было сказать, что схватка была односторонней. В третьем раунде, на последней секунде боя бойцы столкнулись головами и Бондарь потерял сознание. Рефери сразу же остановил бой.

OMG



CARLOS HERNANDEZ THROWS MASSIVE ELBOWS WHILE DENYS BONDAR IS UNCONSCIOUS pic.twitter.com/VFJLsbKxMb — Charles Oliveira Stan (@MMA_Burner941) June 18, 2023

Из-за того, что касание головами было неумышленным, то судьи подсчитали оценки и дали Эрнандесу победу техническим решением: 30-27, 30-27, 29-28.

Результаты UFC on ESPN 47

Основной кард:

Джаред Каннонье победил Марвина Веттори единогласным решением судей

Арман Царукян победил Хоакима Сильву техническим нокаутом в 3-м раунде

Армен Петросян победил Кристиана Данкана единогласным решением судей

Пэт Сабатини победил Лукаса Алмейду удушающим приемом во 2-м раунде

Мануэль Торрес победил Николаса Мотту нокаутом в 1-м раунде

Николас Далби победил Муслима Салихова единогласным решением судей

Предварительный кард:

Алессандро Коста победил Джимми Флика техническим нокаутом в 1-м раунде

Кунг Хо Канг победил Кристиана Куинонеза удушающим приемом в 1-м раунде

Карлос Эрнандес победил Дениса Бондаря техническим решением в 3-м раунде после столкновения головами

Тереза Бледа победил Габриэлла Фернандеса единогласным решением судей

Бой Даниэль Аргуэта и Ронни Лоуренс признан несостоявшимся

Модестас Букаускас победил Зака Пауга единогласным решением судей

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