Циганков зацікавив топклуб: готуються перемовини
Півзахисник збірної України Віктор Циганков став трансферною метою відомого клубу. Молодий півзахисник набрав фантастичну форму у 2023 році й може більше не зіграти жодного матчу за "Жирону".
Каталонський клуб готовий відпустити українця, якщо отримає вигідну пропозицію, повідомляє Mundo Deportivo.
Перехід до іспанської "Жирони" надав кар'єрі Віктора Циганкова нового імпульсу. За перші пів року в чемпіонаті Іспанії 25-річний півзахисник забив три голи та зробив шість результативних передач.
Інтерес із боку топклубу
Навіть після закінчення сезону 2022/2023 Циганков не перестав забивати голи. На його рахунку дубль у ворота збірної Німеччини в товариському матчі (3:3), а також переможний м'яч за збірну України в поєдинку з Північною Македонією у відборі на Євро-2024 (3:2).
Впевнена та результативна гра Віктора Циганкова привернула до нього увагу з боку інших клубів. До боротьби за українця включилася каталонська "Барселона". Хаві Ернандес високо оцінив гру Циганкова минулого сезону і хоче підписати півзахисника у разі втрати Рафіньї. Бразилець може піти в англійський "Ньюкасл", який уже зробив каталонцям пропозицію щодо футболіста.
"Жирона" хоче отримати за Циганкова щонайменше 25 млн євро. Половина цієї суми згідно з угодою з "Динамо" дістанеться київському клубу. Перехід українського футболіста коштував "Жироні" п'ять мільйонів євро, і клуб хоче заробити на трансфері свого гравця. Переговори можуть розпочатися вже цього тижня.
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