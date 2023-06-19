Циганков зацікавив топклуб: готуються перемовини

Віктор Циганков у матчі за збірну України. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Півзахисник збірної України Віктор Циганков став трансферною метою відомого клубу. Молодий півзахисник набрав фантастичну форму у 2023 році й може більше не зіграти жодного матчу за "Жирону".

Каталонський клуб готовий відпустити українця, якщо отримає вигідну пропозицію, повідомляє Mundo Deportivo.

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Перехід до іспанської "Жирони" надав кар'єрі Віктора Циганкова нового імпульсу. За перші пів року в чемпіонаті Іспанії 25-річний півзахисник забив три голи та зробив шість результативних передач.

Інтерес із боку топклубу

Навіть після закінчення сезону 2022/2023 Циганков не перестав забивати голи. На його рахунку дубль у ворота збірної Німеччини в товариському матчі (3:3), а також переможний м'яч за збірну України в поєдинку з Північною Македонією у відборі на Євро-2024 (3:2).

Циганков забиває гол Північній Македонії. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Впевнена та результативна гра Віктора Циганкова привернула до нього увагу з боку інших клубів. До боротьби за українця включилася каталонська "Барселона". Хаві Ернандес високо оцінив гру Циганкова минулого сезону і хоче підписати півзахисника у разі втрати Рафіньї. Бразилець може піти в англійський "Ньюкасл", який уже зробив каталонцям пропозицію щодо футболіста.

"Жирона" хоче отримати за Циганкова щонайменше 25 млн євро. Половина цієї суми згідно з угодою з "Динамо" дістанеться київському клубу. Перехід українського футболіста коштував "Жироні" п'ять мільйонів євро, і клуб хоче заробити на трансфері свого гравця. Переговори можуть розпочатися вже цього тижня.

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