Тренер Хорватии Далич о поражении Испании: "Мы можем конкурировать с лучшими в мире"
В финале Лиги наций сборная Испании победила команду Хорватии в серии пенальти (0:0, 5:4 по пен.) и выиграла турнир. О поражении высказался главный тренер хорватов Златко Далич.
Специалист уверен, что его команда отлично сыграла, передает официальный сайт UEFA.
Для Хорватии серебро Лиги наций стало третьим комплектом медалей за последние 5 лет их истории. Ранее было серебро Чемпионата мира 2018-го и бронза ЧМ-2022 в Катаре.
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По словам Далича, Хорватия и Испания показали отличную игру, за которую никому не должно быть стыдно.
"Мы проиграли. Очень жаль, но мы должны гордиться. Мы вышли в финал, но не победили. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Ставки были высоки, игра была жесткой, а соперник хорошим. Мы снова отработали 120 минут. Мы сделали это качественно, мы конкурировали с ними. Мне не о чем сожалеть", — сказал Далич.
Специалист отметил, что его подопечные должны гордиться своим достижением, а затем нужно отдохнуть перед новым сезоном.
"Мы завоевали медали — одни за другими, третьи в нашей истории — это большое достижение. Этот вечер показал, что мы можем многое сделать и конкурировать с лучшими командами мира", — добавил главный тренер.
Напомним, на турнире в Бирмингеме Дайана Ястремская неожиданно обыграла Лесю Цуренко.
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