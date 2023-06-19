Тренер Хорватии Далич о поражении Испании: "Мы можем конкурировать с лучшими в мире"

Златко Далич руководит тренировочным процессом Хорватии. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

В финале Лиги наций сборная Испании победила команду Хорватии в серии пенальти (0:0, 5:4 по пен.) и выиграла турнир. О поражении высказался главный тренер хорватов Златко Далич.

Специалист уверен, что его команда отлично сыграла, передает официальный сайт UEFA.

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Далич на награждении после матча. Фото: facebook.com/cff.hns

Статус одной из лучших сборных мира — это не случайность

По словам Далича, Хорватия и Испания показали отличную игру, за которую никому не должно быть стыдно.

"Мы проиграли. Очень жаль, но мы должны гордиться. Мы вышли в финал, но не победили. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Ставки были высоки, игра была жесткой, а соперник хорошим. Мы снова отработали 120 минут. Мы сделали это качественно, мы конкурировали с ними. Мне не о чем сожалеть", — сказал Далич.

Специалист отметил, что его подопечные должны гордиться своим достижением, а затем нужно отдохнуть перед новым сезоном.

"Мы завоевали медали — одни за другими, третьи в нашей истории — это большое достижение. Этот вечер показал, что мы можем многое сделать и конкурировать с лучшими командами мира", — добавил главный тренер.

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