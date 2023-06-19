Тренер Хорватії Даліч про поразку Іспанії: "Ми можемо конкурувати з найкращими у світі"

Златко Даліч керує тренувальним процесом Хорватії. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

У фіналі Ліги націй збірна Іспанії перемогла команду Хорватії у серії пенальті (0:0, 5:4 за пен.) та виграла турнір. Про поразку висловився головний тренер хорватів Златко Даліч.

Фахівець упевнений, що його команда чудово зіграла, передає офіційний сайт UEFA.

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Даліч на нагородженні після матчу. Фото: facebook.com/cff.hns

Статус однієї з найкращих збірних світу — це не випадковість

За словами Даліча, Хорватія та Іспанія показали чудову гру, за яку нікому не має бути соромно.

"Ми програли. Дуже шкода, але ми повинні пишатися. Ми вийшли у фінал, але не перемогли. Іноді ти виграєш, іноді програєш. Ставки були високі, гра була жорсткою, а суперник хорошим. Ми знову відпрацювали 120 хвилин, ми конкурували з ними. Мені нема про що шкодувати", — сказав Даліч.

Також фахівець зазначив, що його підопічні мають пишатися своїм досягненням, а потім треба відпочити перед новим сезоном.

"Ми здобули медалі — одні за іншими, треті в нашій історії — це велике досягнення. Цей вечір показав, що ми можемо багато зробити і конкурувати з найкращими командами світу", — додав головний тренер.

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