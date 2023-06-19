Тренер Хорватії Даліч про поразку Іспанії: "Ми можемо конкурувати з найкращими у світі"
У фіналі Ліги націй збірна Іспанії перемогла команду Хорватії у серії пенальті (0:0, 5:4 за пен.) та виграла турнір. Про поразку висловився головний тренер хорватів Златко Даліч.
Фахівець упевнений, що його команда чудово зіграла, передає офіційний сайт UEFA.
Для Хорватії срібло Ліги націй стало третім комплектом медалей за останні 5 років їхньої історії. Раніше було срібло Чемпіонату світу 2018-го та бронза ЧС-2022 у Катарі.
Статус однієї з найкращих збірних світу — це не випадковість
За словами Даліча, Хорватія та Іспанія показали чудову гру, за яку нікому не має бути соромно.
"Ми програли. Дуже шкода, але ми повинні пишатися. Ми вийшли у фінал, але не перемогли. Іноді ти виграєш, іноді програєш. Ставки були високі, гра була жорсткою, а суперник хорошим. Ми знову відпрацювали 120 хвилин, ми конкурували з ними. Мені нема про що шкодувати", — сказав Даліч.
Також фахівець зазначив, що його підопічні мають пишатися своїм досягненням, а потім треба відпочити перед новим сезоном.
"Ми здобули медалі — одні за іншими, треті в нашій історії — це велике досягнення. Цей вечір показав, що ми можемо багато зробити і конкурувати з найкращими командами світу", — додав головний тренер.
Нагадаємо, на турнірі у Бірмінгемі Дайана Ястремська несподівано обіграла Лесю Цуренко.
Хорватія — Іспанія: де і коли дивитись фінал Ліги націй.
Форвард Гаррі Кейн збільшив рекорд голів у збірній Англії та подарував партнерам подарунки.
Вінгер збірної України Михайло Мудрик розповів, за яку команду хоче зіграти.